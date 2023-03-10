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Липецкая вечЁрка: обломок «Кинжала», затопленные мосты и семейное образование
Сегодня, 10 марта, в Добровском районе обнаружили часть ракеты «Кинжал», в Липецкой области затопило сразу несколько мостов, и мы выяснили, почему липецкие школьники стали переходить на семейное образование.
«При запуске ракеты колпак падает на землю. Дальность действия и точность гиперзвукового комплекса позволяет проводить пуск ракеты без захода в зону ПВО противника. При этом запуск производится над безлюдной местностью», — объяснили происхождение детали в правительстве области.
Напомним, накануне липчан напугали громкие звуки, которые были слышны сразу в нескольких районах региона и областном центре. Штурман-исследователь Владимир Богодухов объяснил их переходом летательного аппарата на сверхзвуковую скорость. А министерство обороны России позже сообщило о нанесении массированного удара по территории Украины.
Нашедший колпак мужчина, еще и озвучил видео, используя весь арсенал нецензурной лексики. Поэтому комментаторы обсуждали не только его находку, но и лексику мужчины.
— Мощно задвинул, внушает! — оценила Мама хоккеиста.
— Хорошо, что эта штучка упала в поле, а не у кого-то во дворе, — порадовалась Лиза.
Сегодня в Липецкой области затопило четыре переправы: мост у деревни Засновка Задонского района закрыт для проезда автомобилей, закрывается движение по понтонному мосту у села Замятино, подтоплена переправа в Аргамач-Пальне Елецкого района, а в Воловском районе подтопило переправу через реку Олым у деревень Никольское и Володаровка.
— Что тут сказать, при такой температуре воздуха и осадках предсказать-то нельзя было… Каждый год одно и то же. Нормальные управленцы заранее готовятся и предотвращают, а не когда всё уже затоплено, — заметил комментатор.
В Лебедянском районе коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Из-за осадков и тающего снега в городе подтопило несколько улиц.
А в селе Хлевное затопило улицу Советскую. Местные жители теперь представляют, что они оказались в Венеции.
Что себе представляют жильцы подъезда дома 22/2 на улице 8 Марта, доподлинно неизвестно, но возле подъезда образовался провал, может, в другое измерение, а, может, просто не выдержало старое бетонное основание. В любом случае, управляющая компания обещает все исправить.
— Провалы — это хорошо, они облегчат и удешевят строительство метро обещанное Королевым, — считает Пенсионер.
— Брать по рублю за просмотр, — предложила свой способ заработать Елена.
Проезжающие сегодня по улице Московской водители рисковали если не жизнью, то целостностью автомобилей. Возле остановки «Улица Московская» загорелся, а потом упал на проезжую часть светофор.
— Он сгорел от стыда, за не соблюдающих правила дорожного движения, — пришел к выводу Попсикакий.
На улице 8 Марта образовался провал;
На улице Московской сгорел светофор;
Над Липецком утром пронёсся «Кинжал»;
А оманутый муж пустил в ход топор — это если коротко о пятничных новостях Липецка
В Липецке немного увеличилось количество детей, которые ушли из школ и получают семейное образование. Закон это позволяет, часть детей успешно справляется с учебной программой и даже ее перевыполняет. Однако уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран опасается, что подобная форма обучения может привести к тому, что дети перестанут учиться вовсе.
И еще новости на тему образования. 41-летнего Сергея Щербатых, так совпало, что в день его рождения, выбрали ректором Елецкого государственного университета. Всю свою профессиональную карьеру он работал в этом вузе. В 2004 году закончил физико-математический факультет по специальности «Математика». А в 2012 году защитил докторскую диссертацию. Чуть больше года он исполнял обязанности ректора ЕГУ.
Фото - t.me/evgeny_borovskih
Субботу могут немного испортить дожди, зато еще потеплеет. По прогнозам синоптиков, завтра ожидается до +6 градусов. Да, и не забудьте, Сокольский мост завтра, ближе к обеду, перекроют. Ищите пути объезда, если не хотите стоять в пробках.
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