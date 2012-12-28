За непристёгнутый ремень водитель хотел откупиться взяткой в 700 рублей и теперь заплатит 30 000

36-летнего липчанина осудили за покушение на мелкое взяточничество и оштрафовали на 30 000 рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 7 ноября прошлого года водитель был остановлен инспектором ДПС, и его пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.Когда водителя пригласили в патрульный автомобиль, он решил избежать штрафа в 2000 рублей и положил между передними сидениями патрульного автомобиля в районе коробки передач взятку в 700 рублей.