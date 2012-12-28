Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
1 июня ЛЭСК и НОВИТЭН обновляют мобильное приложение
Бизнес
Железнодорожный вокзал «Липецк» оцеплен
Происшествия
На Космонавтов после столкновения с такси перевернулcя автомобиль «Черри»
Происшествия
«Трамваи возят воздух»: в Липецке с понедельника перестанет ходить трамвай №2
Общество
Липецкая вечЁрка: помощь Черемисовым, возможный мэр Липецка, и эвакуация вокзала
Общество
Яна Лантратова заступилась за лишившегося квартиры липчанина
Происшествия
На Славянова спасли едва не сорвавшегося с 13-го этажа мужчину
Происшествия
Пьяный липчанин угнал машину у спящего друга и врезался в автомобиль ДПС
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: погодная аномалия и сколько стоит идеальный отпуск мечты
Общество
«Чери» на Космонавтов перевернулся после маневра таксиста
Происшествия
Читать все
Провод неизвестного происхождения нависает над тротуаром
Общество
Забрался через окно и вынес алкоголь и закуску: магазинную кражу записала камера наблюдения
Происшествия
Председатель областного суда ушел в отставку
Общество
За долг по алиментам в 97 тысяч липчанин сел на четыре месяца
Общество
Избил, обокрал и сел на два года: по конфликту на площади Мира вынесли приговор
Происшествия
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
Вода у липецких пляжей пригодна для купания
Общество
Роботизация, 3D-моделирование, VR, и ИИ: на НЛМК продолжается цифровая трансформация рабочих мест
НЛМК Live
Дело 22-летнего грязинского майнера о краже электроэнергии на два миллиона отправлено в суд
Происшествия
Объявлен отбой ракетной опасности
Происшествия
Читать все
Происшествия
183
18 минут назад

Дело 22-летнего грязинского майнера о краже электроэнергии на два миллиона отправлено в суд

Криптоферму парень оборудовал в гараже, и подключил ее к электросетям в обход счетчиков.

Направлено в суд дело о краже электроэнергии на два миллиона рублей, расследованное ОМВД России «Грязинский». Обвиняемым по делу проходит 22-летний житель Грязей. 

По версии следствия, в октябре 2024 года грязинец арендовал в гаражном кооперативе бокс, разместил в нем криптоферму, и подключил ее к электросетям в обход приборов учёта.

«Криптоферма функционировала до апреля 2025 года, пока её деятельность не пресекли оперативники ОЭБиПК ОМВД России «Грязинский». При обыске помещения полицейские изъяли 13 единиц майнингового оборудования, электросчётчик, роутер и две камеры видеонаблюдения», — рассказали в областном управлении МВД.

Для обеспечения возмещения причинённого ущерба суд, по ходатайству следствия, наложил арест на майнинговое оборудоване и принадлежащий грязиницу автомобиль «Мерседес» стоимостью 1,2 миллиона рублей.

майнинг
кража
1
0
0
1
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить