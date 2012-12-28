Дело 22-летнего грязинского майнера о краже электроэнергии на два миллиона отправлено в суд
Криптоферму парень оборудовал в гараже, и подключил ее к электросетям в обход счетчиков.
По версии следствия, в октябре 2024 года грязинец арендовал в гаражном кооперативе бокс, разместил в нем криптоферму, и подключил ее к электросетям в обход приборов учёта.
«Криптоферма функционировала до апреля 2025 года, пока её деятельность не пресекли оперативники ОЭБиПК ОМВД России «Грязинский». При обыске помещения полицейские изъяли 13 единиц майнингового оборудования, электросчётчик, роутер и две камеры видеонаблюдения», — рассказали в областном управлении МВД.
Для обеспечения возмещения причинённого ущерба суд, по ходатайству следствия, наложил арест на майнинговое оборудоване и принадлежащий грязиницу автомобиль «Мерседес» стоимостью 1,2 миллиона рублей.
