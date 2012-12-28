Общество
589
59 минут назад
2

Председатель областного суда ушел в отставку

Александр Карташов работал в Липецке с ноября 2021 года.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации удовлетворила заявление 69-летнего председателя липецкого областного суда Александра Карташова о прекращении его полномочий с 13 июля 2026 года в связи с его письменным заявлением об отставке.

Областной суд Карташов возглавил в ноябре 2021 года. В Липецк он приехал из Твери, где отработал до этого два шестилетних срока в должности председателя областного суда.

Кроме того, решением ВККС РФ председатель судебной коллегии по уголовным делам Липецкого областного суда Анна Ганьшина рекомендована кандидатом на должность заместителя председателя Липецкого областного суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
отставка
суд
Комментарии (2)

Гость
14 минут назад
Главное вовремя свинтить.
1
51 минуту назад
Как можно в таком возрасте что-то решать...
