Общество

17 минут назад

В Лебедянском районе подтоплены улицы

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#паводок #половодье
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На работу выведена вся имеющаяся техника: коммунальщики вывозят оставшийся в городе снег, откачивают воду, где это требуется.

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Глава Лебедянского района Роман Ченцов в своём официальном Telegram-канале сообщил, что в администрацию поступает большое количество обращений, связанных с подтоплением некоторых улиц района вследствие таяния снега.

«Ситуацию знаю, ежедневно лично объезжаю территорию района. Неустойчивый температурный режим, обильные осадки внесли коррективы в график работы коммунальщиков. Службы города перешли на усиленный режим работы. На дороги выведена вся имеющаяся техника. Коммунальщики выполняют поставленные задачи практически круглосуточно. К таким погодным условиям мы подготовились заранее. Новый ротор позволяет вывозить снег с обочин дорог сразу за пределы города. Остальные снежные накопления вывозим самосвальной техникой. Дополнительно закупили ассенизаторские машины и мотопомпы, которые работают практически не прекращая. Коммунальщики ведут борьбу с подтопляемыми участками в порядке ранжирования: сначала очищают центральные улицы города и территории рядом с социальными объектами, затем охватывают районы с малым транспортным и пешеходным потоком», - отметил Роман Ченцов.

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Глава района уверил, что все поступающие обращения находятся на контроле, возникшие неудобства продолжают устранять.

Фото - t.me/roman_chentsov
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#паводок #половодье
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