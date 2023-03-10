17 минут назад
В Лебедянском районе подтоплены улицы
На работу выведена вся имеющаяся техника: коммунальщики вывозят оставшийся в городе снег, откачивают воду, где это требуется.
«Ситуацию знаю, ежедневно лично объезжаю территорию района. Неустойчивый температурный режим, обильные осадки внесли коррективы в график работы коммунальщиков. Службы города перешли на усиленный режим работы. На дороги выведена вся имеющаяся техника. Коммунальщики выполняют поставленные задачи практически круглосуточно. К таким погодным условиям мы подготовились заранее. Новый ротор позволяет вывозить снег с обочин дорог сразу за пределы города. Остальные снежные накопления вывозим самосвальной техникой. Дополнительно закупили ассенизаторские машины и мотопомпы, которые работают практически не прекращая. Коммунальщики ведут борьбу с подтопляемыми участками в порядке ранжирования: сначала очищают центральные улицы города и территории рядом с социальными объектами, затем охватывают районы с малым транспортным и пешеходным потоком», - отметил Роман Ченцов.
Глава района уверил, что все поступающие обращения находятся на контроле, возникшие неудобства продолжают устранять.
Фото - t.me/roman_chentsov