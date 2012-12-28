Общество
«Трамваи возят воздух»: в Липецке с понедельника перестанет ходить трамвай №2

Так в МУП «Городской горэлектротранспорт» объяснили сокращение рейсов с 1 июня.

ТГ-канал «Липецкий трамвай» сообщил, что МУП «ГЭТ» с 1 июня меняет расписание движения трамваев. Так, по будням на маршрут №1к МУП добавит один вагон. Их станет в итоге восемь. За счет такого прибавления по маршруту будет осуществляться 114 рейсов (сейчас их 98). В ночное время по будням перевозчик введёт дополнительные прямой и обратный рейсы с кольца 9-го микрорайона до ДП-6. Но на этом хорошие новости заканчиваются.

Канал сообщает, что с 1 июня отменяется маршрут №2 — он, напомним, был первым, который летом 2024 года пафосно открыли после начала реконструкции трамвайной сети компанией «Мовиста Регионы Липецк».

Липчанам предложат ездить от депо до 21-го микрорайона на трамваях №№1 и 1(15), которые от остановки «Памятник Танкистам» едут через Октябрьский мост на Тракторный. Некоторые вагоны будут разворачиваться на этой остановке и ехать в депо, как это делают сейчас трамваи-«двойки»: по будням таких сокращённых рейсов будет 24, по выходным — 30. Значительно меньше, чем до планируемой оптимизации маршрута №2 — сейчас по нему осуществляется 78 рейсов.

На маршруте №15 по будням с 1 июня будет осуществляться 60 рейсов вместо существующих 70 — пассажиров, как и сейчас, будут возить три вагона. По выходным же вместо 52 рейсов, выполняемых двумя вагонами, останется всего 10, осуществляемых одним трамваем. При этом прямых рейсов от кольца 9-го микрорайона до ДП-6 останется всего четыре: туда-обратно по одному кругу утром и вечером.

В канале подсчитали, что в целом выпуск вагонов по будням с 1 июня сократится с 13 до 11 единиц, по выходным — с девяти до пяти. «И это наш почти 500-тысячный город!» Авторы «Липецкого трамвая» считают, что более-менее приемлемыми интервалы движения останутся на «городской» части трамвайной сети (от депо до 21-го микрорайона) и на участке до остановки «Улица Чехова», да и то лишь по будням.

«По маршруту №15 в направлении ДП-6 даже в будние дни появляются «окна» в расписании от улицы Чехова с 9:45 до 13:59 (более четырёх часов) и с 20:00 до 23:43 (почти четыре часа). По выходным и вовсе перерыв в движении маршрута №15 составит днем более девяти (!) часов: с 08:14 до 17:54. По выходным интервалы даже днем и даже на «городском» участке сети могут достигать часа и более. По вечерам последний рейс маршрута №1к в направлении улицы Чехова будет отправляться в 18:18 (обратно — в 19:08). Последний трамвай от ДП-6 отправится в 20:25. Всё, после этого времени трамваев «с Тракторного в город» в выходной день уже не будет!»

GOROD48 попросил МУП «Городской горэлектротранспорт» прокомментировать пост «Липецкого трамвая». В ответ нам предложили направить официальный запрос в организацию (уже сделано). Но один из ответственных сотрудников МУПа все уже сказал в короткой реплике: «Разве вы не видите, что трамваи возят воздух? Вот поэтому и случилось сокращение рейсов».

В сообществе «Липецкий трамвай» считают, что сокращение вызвано экономией бюджетных денег. И это так — мэрия урезает все, что можно. Но такая политика — палка о двух концах: снижая выпуск трамваев на маршруты и увеличивая интервалы движения МУП рискует потерять и постоянных пассажиров, и водителей, ведь многим из них предложат перейти в «режим простоя по вине работодателя», из которого некоторые уже не возвращаются.

«Мы считаем, что даже с сокращённым выпуском и в условиях ограниченного бюджетного финансирования можно и нужно составить более рациональное расписание: с равномерными интервалами движения, без огромных перерывов, с заботой о пассажирах и их удобстве. И с проектом такого расписания мы обязательно выйдем на департамент транспорта» — пишут в «Липецком трамвае».
Комментарии (8)

САИ
7 минут назад
Вместо того чтобы развивать трамвайную сеть, как экологичную, без пробок, её прикрывают!
Ответить
Все идет по плану
9 минут назад
С 1 июня стоимость проезда повысили, количество рейсов сократили. Железная логика.
Ответить
Спасибо
11 минут назад
Партии родной
Ответить
Евгений
11 минут назад
Как так можно? Без трамвая жить нельзя.
Ответить
Вася
13 минут назад
Главная задача возрождения движения трамваев выполнена. Можно сворачивать.
Ответить
15-й мкр
19 минут назад
Класс! Давайте теперь оставшихся водителей трамваем подсократим под шумок, тогда глядишь и концессию можно не заканчивать, всё равно ездить некому! В Москве открывают трамвайные диаметры через весь город, пересаживают всех с машин на удобную инфраструктуру. У нас какой-то сюр, как всегда
Ответить
26-й
11 минут назад
Наш город пешком можно пройти за 2 часа...
Ответить
Жесть
12 минут назад
Сравнили, Москву - 15-ти миллионную и Липецк - полумиллионный!!! Ха-Ха-Ха....
Ответить
