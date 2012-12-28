«Трамваи возят воздух»: в Липецке с понедельника перестанет ходить трамвай №2
Так в МУП «Городской горэлектротранспорт» объяснили сокращение рейсов с 1 июня.
Канал сообщает, что с 1 июня отменяется маршрут №2 — он, напомним, был первым, который летом 2024 года пафосно открыли после начала реконструкции трамвайной сети компанией «Мовиста Регионы Липецк».
Липчанам предложат ездить от депо до 21-го микрорайона на трамваях №№1 и 1(15), которые от остановки «Памятник Танкистам» едут через Октябрьский мост на Тракторный. Некоторые вагоны будут разворачиваться на этой остановке и ехать в депо, как это делают сейчас трамваи-«двойки»: по будням таких сокращённых рейсов будет 24, по выходным — 30. Значительно меньше, чем до планируемой оптимизации маршрута №2 — сейчас по нему осуществляется 78 рейсов.
На маршруте №15 по будням с 1 июня будет осуществляться 60 рейсов вместо существующих 70 — пассажиров, как и сейчас, будут возить три вагона. По выходным же вместо 52 рейсов, выполняемых двумя вагонами, останется всего 10, осуществляемых одним трамваем. При этом прямых рейсов от кольца 9-го микрорайона до ДП-6 останется всего четыре: туда-обратно по одному кругу утром и вечером.
В канале подсчитали, что в целом выпуск вагонов по будням с 1 июня сократится с 13 до 11 единиц, по выходным — с девяти до пяти. «И это наш почти 500-тысячный город!» Авторы «Липецкого трамвая» считают, что более-менее приемлемыми интервалы движения останутся на «городской» части трамвайной сети (от депо до 21-го микрорайона) и на участке до остановки «Улица Чехова», да и то лишь по будням.
«По маршруту №15 в направлении ДП-6 даже в будние дни появляются «окна» в расписании от улицы Чехова с 9:45 до 13:59 (более четырёх часов) и с 20:00 до 23:43 (почти четыре часа). По выходным и вовсе перерыв в движении маршрута №15 составит днем более девяти (!) часов: с 08:14 до 17:54. По выходным интервалы даже днем и даже на «городском» участке сети могут достигать часа и более. По вечерам последний рейс маршрута №1к в направлении улицы Чехова будет отправляться в 18:18 (обратно — в 19:08). Последний трамвай от ДП-6 отправится в 20:25. Всё, после этого времени трамваев «с Тракторного в город» в выходной день уже не будет!»
GOROD48 попросил МУП «Городской горэлектротранспорт» прокомментировать пост «Липецкого трамвая». В ответ нам предложили направить официальный запрос в организацию (уже сделано). Но один из ответственных сотрудников МУПа все уже сказал в короткой реплике: «Разве вы не видите, что трамваи возят воздух? Вот поэтому и случилось сокращение рейсов».
В сообществе «Липецкий трамвай» считают, что сокращение вызвано экономией бюджетных денег. И это так — мэрия урезает все, что можно. Но такая политика — палка о двух концах: снижая выпуск трамваев на маршруты и увеличивая интервалы движения МУП рискует потерять и постоянных пассажиров, и водителей, ведь многим из них предложат перейти в «режим простоя по вине работодателя», из которого некоторые уже не возвращаются.
«Мы считаем, что даже с сокращённым выпуском и в условиях ограниченного бюджетного финансирования можно и нужно составить более рациональное расписание: с равномерными интервалами движения, без огромных перерывов, с заботой о пассажирах и их удобстве. И с проектом такого расписания мы обязательно выйдем на департамент транспорта» — пишут в «Липецком трамвае».
