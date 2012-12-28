Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
1 июня ЛЭСК и НОВИТЭН обновляют мобильное приложение
Бизнес
Железнодорожный вокзал «Липецк» оцеплен
Происшествия
На Космонавтов после столкновения с такси перевернулcя автомобиль «Черри»
Происшествия
Мужчина упал в Каменный лог с 20-метровой высоты
Происшествия
«Трамваи возят воздух»: в Липецке с понедельника перестанет ходить трамвай №2
Общество
Липецкая вечЁрка: помощь Черемисовым, возможный мэр Липецка, и эвакуация вокзала
Общество
Яна Лантратова заступилась за лишившегося квартиры липчанина
Происшествия
Пьяный липчанин угнал машину у спящего друга и врезался в автомобиль ДПС
Происшествия
День пограничника — это навсегда!
Общество
На Славянова спасли едва не сорвавшегося с 13-го этажа мужчину
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
«Трамваи возят воздух»: в Липецке с понедельника перестанет ходить трамвай №2
Общество
Липчане собирают деньги на отлов собак в «Университетском»
Общество
На детскую площадку рухнуло дерево и его никто не убирает
Общество
Провод неизвестного происхождения нависает над тротуаром
Общество
Сотрудники полиции и МЧС работали со спасённым на Славянова мужчиной около четырёх часов
Происшествия
За долг по алиментам в 97 тысяч липчанин сел на четыре месяца
Общество
Председатель областного суда ушел в отставку
Общество
На улице Парковой провалился асфальт
Общество
Забрался через окно и вынес алкоголь и закуску: магазинную кражу записала камера наблюдения
Происшествия
Избил, обокрал и сел на два года: по конфликту на площади Мира вынесли приговор
Происшествия
Читать все
Общество
892
сегодня, 12:42
10

Провод неизвестного происхождения нависает над тротуаром

От кабеля открестились все ресурсные компании.

«За ТЦ «Армада» от поликлиники провисает кабель, он под напряжением!!! Люди проходят там каждый день и трогают его руками. Мамы с детьми и пожилые люди проходят под этим кабелем каждый день. Администрация ТЦ вызывала все возможные службы, но никто не реагирует и не принимает мер. Боремся с этим уже почти месяц!!! Просим вас помочь во избежание несчастного случая», — такое письмо пришло в редакцию GOROD48.

Мы также обратились во все ресурсные компании: «Липецкэнерго», «Ростелеком», «Липецкгорсвет», и во всех от кабеля открестились. Возможно, он принадлежит какой-то частной компании.
провод
0
2
7
0
4

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Электрик
14 минут назад
За такое время можно визуально узнать откуда и куда идет провод. В конце концов отключить подстанцию на полчаса и откусить этот провод с опоры. Хозяин быстро найдётся.
Ответить
Вася с 11-го
19 минут назад
Помнится,служба главного смотрителя на это внимание раньше обращала.на г48 даже статья была...
Ответить
А депутаты округов
27 минут назад
У нас за округами следят или они только по нац проектам и праздникам???
Ответить
Бабка Первая
40 минут назад
А позвонить в МЧС что мешает? Угроза жизни налицо.
Ответить
Соседка
45 минут назад
Какой-то левый кабель,ворующий электричество.Не найдете хозяина,никто отключать не будет.
Ответить
витек
56 минут назад
перерубить его, хозяин быстро найдется
Ответить
ттт
сегодня, 13:15
а электроны в кабеле то же ничьи?
Ответить
Вася с 11-го
сегодня, 13:07
Как определили,что он под напряжением?пройти по нему до ближайшего ввода в подстанцию или дом,и от туда искать собственика-жэк,лэск.
Ответить
Электрик
10 минут назад
Токоизмерительные клещи покажут.
Ответить
да уж
сегодня, 12:46
Это чья то халява. Самовольно подключили.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить