Провод неизвестного происхождения нависает над тротуаром

От кабеля открестились все ресурсные компании.

«За ТЦ «Армада» от поликлиники провисает кабель, он под напряжением!!! Люди проходят там каждый день и трогают его руками. Мамы с детьми и пожилые люди проходят под этим кабелем каждый день. Администрация ТЦ вызывала все возможные службы, но никто не реагирует и не принимает мер. Боремся с этим уже почти месяц!!! Просим вас помочь во избежание несчастного случая», — такое письмо пришло в редакцию GOROD48.Мы также обратились во все ресурсные компании: «Липецкэнерго», «Ростелеком», «Липецкгорсвет», и во всех от кабеля открестились. Возможно, он принадлежит какой-то частной компании.