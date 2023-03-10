Происшествия
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Дело ревнивца с топором направлено в суд
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Жителю Липецка, который прошлым летом напал с топором на бывшую жену и ее спутника, грозит пожизненный срок.
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Областное управление следственного комитета передало в суд дело 34-летного липчанина обвиняемого в покушении на убийство двух человек. В августе 2022 года прямо на улице он пытался зарубить топором бывшую жену и ее спутника. Все это произошло на глазах дочери обвиняемого.
По данным следствия, мужчина увидел в социальных сетях фотографии бывшей жены в компании мужчины, и стал носить с собой топор для выяснения отношений с её избранником. Вечером 16 августа 2022 года он пришел в район, где по его предположениям арендовала квартиру бывшая жена. Встретив её на улице 9-й микрорайон в компании 34-летнего мужчины, он с размаха ударил его топором по голове. Стоявшую рядом бывшую жену на глазах их совместной дочери он ударил топором не менее четырех раз, в том числе по голове и в спину.
«Действия обвиняемого, направленные на причинение смерти потерпевшим, не были им доведены до конца, по независящим от него обстоятельствам, так как в ситуацию вмешались очевидцы жестокой расправы и пресекли особо тяжкое преступление. С телесными повреждениями, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью, они были госпитализированы. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи угроза их жизни миновала», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Напомним, что мужчину задержал очевидец по имени Тимур.
По словам Тимура, он ехал на автомобиле и увидел окровавленных людей, которые убегали от мужчины с топором. Когда машина Тимура поравнялась с мужчиной, тот ударил женщину лезвием в спину. Тимур открыл дверь автомобиля и сбил нападавшего.
— Бежали напуганная девочка, окровавленные мужчина и женщина. У женщины, как я позже увидел, были еще порезаны руки. Когда я помешал погоне, нападавший развернулся и начал уходить. Я проехал за ним на машине. На выходе из частного сектора он выбросил топор в кусты. В погоне участвовал другой водитель. Он перегородил своим автомобилем дорогу нападавшему, я в это время выбежал из машины и начал его задерживать, — рассказал Тимур GOROD48.
Сначала прохожие решили заступиться за мужчину, ведь на их глазах его сбили с ног и начали крутить, но потом разобрались.
— К этому времени мы связали нападавшего. Травмированных мужчину и женщину я отвез в БСМП и вернулся на место задержания. Через некоторое время подъехал экипаж ГИБДД. Нападавшего сотрудник полиции посадил в свой автомобиль, позже приехала следственно-оперативная группа, — вспоминает вчерашний вечер Тимур.
На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Вину он признал частично: на следствии мужчина заявил, что убивать не собирался, а мотивом своего поступка назвал ревность.
Санкция вменяемой липчанину статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
По данным следствия, мужчина увидел в социальных сетях фотографии бывшей жены в компании мужчины, и стал носить с собой топор для выяснения отношений с её избранником. Вечером 16 августа 2022 года он пришел в район, где по его предположениям арендовала квартиру бывшая жена. Встретив её на улице 9-й микрорайон в компании 34-летнего мужчины, он с размаха ударил его топором по голове. Стоявшую рядом бывшую жену на глазах их совместной дочери он ударил топором не менее четырех раз, в том числе по голове и в спину.
«Действия обвиняемого, направленные на причинение смерти потерпевшим, не были им доведены до конца, по независящим от него обстоятельствам, так как в ситуацию вмешались очевидцы жестокой расправы и пресекли особо тяжкое преступление. С телесными повреждениями, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью, они были госпитализированы. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи угроза их жизни миновала», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Напомним, что мужчину задержал очевидец по имени Тимур.
По словам Тимура, он ехал на автомобиле и увидел окровавленных людей, которые убегали от мужчины с топором. Когда машина Тимура поравнялась с мужчиной, тот ударил женщину лезвием в спину. Тимур открыл дверь автомобиля и сбил нападавшего.
— Бежали напуганная девочка, окровавленные мужчина и женщина. У женщины, как я позже увидел, были еще порезаны руки. Когда я помешал погоне, нападавший развернулся и начал уходить. Я проехал за ним на машине. На выходе из частного сектора он выбросил топор в кусты. В погоне участвовал другой водитель. Он перегородил своим автомобилем дорогу нападавшему, я в это время выбежал из машины и начал его задерживать, — рассказал Тимур GOROD48.
Сначала прохожие решили заступиться за мужчину, ведь на их глазах его сбили с ног и начали крутить, но потом разобрались.
— К этому времени мы связали нападавшего. Травмированных мужчину и женщину я отвез в БСМП и вернулся на место задержания. Через некоторое время подъехал экипаж ГИБДД. Нападавшего сотрудник полиции посадил в свой автомобиль, позже приехала следственно-оперативная группа, — вспоминает вчерашний вечер Тимур.
На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Вину он признал частично: на следствии мужчина заявил, что убивать не собирался, а мотивом своего поступка назвал ревность.
Санкция вменяемой липчанину статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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