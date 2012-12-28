ДТП на кладбище: женщина — водитель «ВАЗа» сбила три ограды и скрылась

Но её нашли и лишили прав на год.

33-летняя жительница Задонского округа лишена водительских прав за оставление места ДТП (по части второй 12.27 КоАП РФ). Дело было ещё 1 апреля этого года. Но водителю в этот день было совсем не до смеха.Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, сама авария произошла ... на кладбище! Проезжая на автомобиле «ВАЗ-21099» через кладбище по улице Заречной в селе Тюнино, женщина повредила три ограды и покинула место ДТП. Администрация кладбища сообщила обо всём в ГАИ и нарушительницу нашли.Приговор вынесли с учётом смягчающих обстоятельств: водитель — многодетная мать (у неё трое детей), она признала вину и раскаялась.