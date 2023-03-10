«Выучу еще один иностранный язык, если уйду из школы»

В текущем учебном году в Липецке семейное образование получают 465 детей: 439 младших школьников и 26 старшеклассников. В городском департаменте образования говорят, что число детей, выбирающих семейное образование, выросло, пусть и незначительно. В прошлом учебном году заявления о переводе на такую форму образования подали родители 223 учеников, в этом — 228.

Липчанин Алексей сейчас рассматривает перевод сына-старшеклассника на семейное образование. Подросток сам захотел поменять способ получения знаний. К тому же у него перед глазами пример — друг уже два года учится дома.



Школьник заявил родителям, что берет на себя повышенные обязательства: выучить еще один иностранный язык и углубленно изучать свое любимое программирование. Он уверен, что самостоятельно получит знания лучше, чем в школе. Ведь на уроках, по его словам, много времени уходит впустую: после звонка ученики долго успокаиваются, потом отвлекают учителя вопросами, чтобы не попасть к доске. Если в обычной школе тему проходят, как правило, два урока, то в интернет-школе — за один. Такой урок можно пересмотреть, задать вопрос в чате, если что-то не понятно.



Родители отнеслись к желанию сына серьезно: сходили к психологу и пообщались с семьями, в которых дети учатся дома.



— Мы с женой сначала сомневались. Но опыт родителей детей, которые получают семейное образование, немного снял наши сомнения, — рассказывает Алексей, — Меня прельщает, что сын высвободит время на дополнительное образование.



Алексей нашел аттестованные онлайн-школы для семейного обучения. Они, кстати, платные: от четырех до 40 тысяч рублей в месяц. Поговорил с педагогами из школы сына и преподавателями онлайн-школы. Его беспокоило, что сыну придется весь день сидеть у компьютера. Однако это оказалось не так. Есть разные формы обучения. Помимо работы за компьютером можно слушать аудиозаписи, обучаться по учебникам. Онлайн-школы предоставляют родителям информацию об активности детей — прослушали ли они лекции, сдали ли вовремя задания.



Для себя Алексей называет переход на семейное обучение «экспериментом», и отводит на него полтора года. Если сын справится, то может и окончить школу таким образом.



Хотя у Алексея есть и опасения. Школа дисциплинирует, а учась онлайн, ребенок должен сам планировать время. Впрочем, если сын выработает в себе самодисциплину — это поможет ему во взрослой жизни. А в общении ребенок не потеряет, он несколько лет занимается дополнительным образованием и ходит к репетиторам.



— Законодательство предусматривает разные формы получения образования: очную, очно-заочную и заочную, вне школы и семейное образование. Специальных условий для перехода на семейное образование не требуется: закон позволяет родителям забрать ребёнка из школы в любой момент. Ученика можно перевести на такую форму по всем или нескольким предметам. Важно знать, что при переходе на семейное образование ребенок отчисляется из школы и вся ответственность за качество получаемых знаний, выполнение учебного плана ложится на плечи родителей. Единственной функцией школы, к которой он прикреплён, становится проведение промежуточной или государственной итоговой аттестации, — рассказали департаменте образования администрации Липецка.



Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Юрия Тарана беспокоит даже незначительное увеличение числа детей, переходящих на семейное образование. Такая форма обучения, по мнению омбудсмена, хороша для детей одаренных, родители которых понимают, что берут на себя дополнительную нагрузку, спортсменов, часто ездящих на соревнования, детей, чье состояние здоровья не позволяет им учиться со всеми.



Но есть дети, которые, возможно, совсем перестают учиться после того, как переходят на семейное образование. У Юрия Тарана довольно много таких примеров. Например, одного из родителей в распавшейся семье беспокоит, что ребенок оставшийся не с ним переведен на семейное образование, но фактически его не получает. Бывает, что детей переводят на такую форму образования асоциальные семьи, которые пользуются этим способом, чтобы уйти от лишнего внимания органов профилактики. А бывают случаи, когда педагоги настоятельно предлагают родителям перевести ребенка, так как школьник «трудный» или имеет проблемы со здоровьем.



Юрий Таран считает, что закон о семейном образовании необходимо уточнить. У родителей должно быть не только право перевести ребенка на семейное образование, но и обязанности прикрепиться к школе и периодически ее посещать.