Жителю Красноярского края придётся вернуть полмиллиона обманутой мошенниками воловской пенсионерке

Прокуратура Воловского района через суд добилась взыскания с жителя Красноярского края полумиллиона рублей, которые 66-летняя пенсионерка перевела мошенникам ещё в августе 2024 года.По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, звонивший представился пенсионерке главой администрации Воловского района, и после разговора с ним она перевела 500 000 рублей на указанные ей «безопасные счета».Полиция возбудила уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и в ходе его расследования выяснили, что похищенные деньги поступили на счета жителя Красноярского края. Теперь их придётся вернуть.