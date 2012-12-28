Общество
94
10 минут назад

Липчане собирают деньги на отлов собак в «Университетском»

Половину нужной суммы жители района уже набрали.

Герой нашей публикации Алексей, которого на улице Замятина искусала собака, когда он отбивал от двух псов свою двухлетнюю дочь,решил собрать деньги на отлов животных, до сих пор бегающих по «Университетскому».

В паблике «Университетский микрорайон г. Липецк» опубликовано видео, как еще один мужчина пытается уйти от двух черных собак. Он явно напуган. Рядом подростки, которые, напротив, задирают животных. И все это частично происходит на проезжей части.

В комментариях под видео еще одна история: «Сегодня эти собаки кидались на девочку маленькую у Белянского, 4. Сколько еще нам терпеть это?» Там же, в комментариях, сообщение о сборе денег на отлов животных.

Алексей рассказал GOROD48, что связался с отловщиком собак, который ранее исполнял контракты мэрии, и ему сказали, что отловить, обследовать и стерилизовать одну собаку стоит 7 000 рублей. Соответственно, на две нужно 14 000. Половину суммы жители «Университетского» уже собрали.

— А какие у нас варианты? Ждать два месяца, а они на детей будут кидаться? Или ждать, пока их кто-то отравит? Я не хочу, чтобы животных убили, — говорит Алексей.

Напомним, после публикации GOROD48 о нападении собак на Алексея и его дочь региональный Следком возбудил уголовное дело о халатности. А в мэрии сообщили, что последний контракт на отлов собак в Липецке закончился, а новый еще не заключен — управление главного смотрителя ожидает финансирование.
