10 минут назад
Липчане собирают деньги на отлов собак в «Университетском»
Половину нужной суммы жители района уже набрали.
В паблике «Университетский микрорайон г. Липецк» опубликовано видео, как еще один мужчина пытается уйти от двух черных собак. Он явно напуган. Рядом подростки, которые, напротив, задирают животных. И все это частично происходит на проезжей части.
В комментариях под видео еще одна история: «Сегодня эти собаки кидались на девочку маленькую у Белянского, 4. Сколько еще нам терпеть это?» Там же, в комментариях, сообщение о сборе денег на отлов животных.
Алексей рассказал GOROD48, что связался с отловщиком собак, который ранее исполнял контракты мэрии, и ему сказали, что отловить, обследовать и стерилизовать одну собаку стоит 7 000 рублей. Соответственно, на две нужно 14 000. Половину суммы жители «Университетского» уже собрали.
— А какие у нас варианты? Ждать два месяца, а они на детей будут кидаться? Или ждать, пока их кто-то отравит? Я не хочу, чтобы животных убили, — говорит Алексей.
Напомним, после публикации GOROD48 о нападении собак на Алексея и его дочь региональный Следком возбудил уголовное дело о халатности. А в мэрии сообщили, что последний контракт на отлов собак в Липецке закончился, а новый еще не заключен — управление главного смотрителя ожидает финансирование.
