Общество
353
сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: человек на карнизе 13-го этажа, сокращение трамвайных рейсов и сбор на отлов собак

Сегодня, 29 мая, полицейские рассказали, как спасли мужчину на улице Славянова, стало известно о сокращении трамвайных рейсов, и жители «Университетского» собирают деньги на отлов двух собак.

Накануне вечером прохожие увидели мужчину, стоящего на карнизе 13-го этажа доме № 3 по улице Славянова и позвонили спасателям.

Переговоры с 44-летним мужчиной вёл психолог МЧС и сотрудники ППС. Им  удалось отговорить его от необдуманного шага. Свой поступок он объяснил воздействием алкоголя. Сначала мужчину привезли в отдел полиции № 2, а потом, когда он пожаловался на плохое самочувствие, передали медикам.

С 1 июня в Липецке отменят трамвайный маршрут № 2 (первый, что открыли после обновления трамвайных путей).

Липчанам предложат ездить от депо до 21-го микрорайона на трамваях №1 и 1(15), которые от остановки «Памятник Танкистам» едут через Октябрьский мост на Тракторный. Оптимизация ждет и другие маршруты.

В сообществе «Липецкий трамвай» считают, что сокращение вызвано экономией бюджетных денег. Такая политика — палка о двух концах: снижая выпуск трамваев на маршруты и увеличивая интервалы движения предприятие горэлектротранспорта рискует потерять и постоянных пассажиров, и вагоновожатых, ведь многим из них предложат перейти в «режим простоя по вине работодателя», из которого некоторые уже не возвращаются.

Стоит добавить, что в 2025 году мэрия заплатила концессионеру за перекладку трамвайных путей почти 1,7 млрд рублей.

Новость о трамвайной оптимизации набрала более полусотни комментариев. Некоторые липчане считают, что трамвай не популярен, так как нет полноценных маршрутов. А с пересадками ездить накладно, тем более, что с 1 июня на 4 рубля повышаются цены на проезд.

«Класс! Давайте теперь оставшихся водителей трамваев подсократим под шумок, тогда, глядишь, и концессию можно не заканчивать, всё равно ездить некому! В Москве открывают трамвайные диаметры через весь город, пересаживают всех с машин на удобную инфраструктуру. У нас какой-то сюр, как всегда». — удивился 15-й мкр. 

«Когда ходили трамваи — по нормальному, не кусками, на них много народу ездило. Сейчас, чтобы включить трамвайный маршрут в свое передвижение, мне придется заплатить за пересадку, с 1 июня цена вырастет. Мои знакомые тоже перестали пользоваться, ищут альтернативные безпересадочные маршруты. Вывод — нужно быстрее доделывать рельсы, пассажиры вернутся, но сейчас ездить кусками совсем невыгодно», — пояснила Ася.

«Если бы трамвай № 2 ходил до Центрального рынка, то не возил бы воздух! Но, к сожалению, всю трамвайную ветку по Липецку на куски порвали! Там клочок сделали, тут клочок! Эх!» — добавил здрасьте.

«Я уверен, нерентабельность была просчитана, надо было ярды освоить, и нагреться на этом, тут явно СК нужно этим заниматься, а не малограмотным работягам, каждый должен выполнять свою работу, как говорится, кто на что учился», — считает Мистер Знайка.

«Как зимой сломалась стрелка по пути от Депо на разворотное кольцо 9 микрорайона, так до сих пор и не сделана. Снег растаял, что теперь мешает? Трамвай ходит до Полиграфической, а дальше как хочешь. Идти пешком от Полиграфической до Универсального проезда, спасибо, не хочется. А потом говорят никто не ездит. Логично». — сообщил Гость.

«Трамвай — самый лучший вид транспорта, самый чистый, я так считаю. Автобусы — это «душегубки газовые», — встал на защиту трамвая Ч.

«Убили троллейбус, теперь убивают трамвай», — переживает Лена.

«Нужно ещё сократить количество служебного транспорта у чиновников. И ограничить количество выездов. А то водители целыми днями катаются, то детишек в школу отвезти и забрать, то жену по магазинам отвезти», — предложил свой способ экономии денег Колян.

Жители «Университетского» открыли сбор на отлов двух собак. Те самые псы, что искусали героя нашей публикации Алексея, когда он отбивал от них свою дочь, все еще бегают по району.



Отлов и стерилизация одной собаки стоит 7 000 рублей, двух — 14 000. На одну деньги уже набрали.

Последний муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных закончился, а теперь управление главного смотрителя ждет денег для объявления новых торгов.

Комментаторы GOROD48 тут же предложили еще несколько целей для сбора средств.

«А че, норм! Самим скидываться, например, на ремонт дорог. Вещь», — написал Дед.

«Не забудьтесь скинуться на уборку двора, на замену труб и т. д., чтобы не было проблем у наших властей», — добавил Потом.

«Месяц не заплатите чиновникам премию, вот и деньги», — предложил Докатились.

В выходные погода не порадует. Сегодня ночью и завтра утром ожидается туман. А днем — небольшие дожди. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +14 до +16 градусов. Хорошая новость — санитарные врачи проверили воду в реке Воронеж у липецких пляжей — она пригодна для купания. Теперь осталось только дождаться тепла.

И не забудьте, что завтра, 30 мая, с 11:30 до 13:30 в Липецке ограничат движение транспорта в связи с проведением велопарада.



А 1 июня, в Международный день защиты детей, в Липецке будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя.
