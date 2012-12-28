Роботизация, 3D-моделирование, VR, и ИИ: на НЛМК продолжается цифровая трансформация рабочих мест

Новолипецкий металлургический комбинат продолжает программу трансформации рабочих мест. Изменения охватили уже свыше 20 цехов предприятия и почти 1000 сотрудников.Как рассказали на НЛМК, в результате трансформации базовыми инструментами для рабочих профессий становятся роботизация, 3D-моделирование, VR, машинное зрение и ИИ. Например, в огнеупорном цехе НЛМК машинисты крана сменили кабины на современные офисы с удобными креслами. Кранами они управляют с помощью джойстиков и мониторов, которые дают полный обзор погрузочных площадок.— Мы и не думали, что технологии позволят нам работать, сидя в удобных креслах. Во-первых, нет высоты, во-вторых, мы фактически с производства переехали в офис — сплошной комфорт, — оценила изменения машинист крана огнеупорного цеха НЛМК Наталья Попова.Изменилось рабочее место и разливщиков стали в конвертерном цехе №2. Процессом они управляют не у агрегата, а из пультовой с кондиционером. Работе помогают электронные подсказчики, тепловизоры, датчики и видеокамеры.— Раньше 12 часов находились у печи. Сейчас за процессом разливки следим с помощью мониторов, для нас созданы комфортные условия работы, — рассказал разливщик стали конвертерного цеха №2 НЛМК Георгий Беликов.«В ближайшее время комбинат реализует еще порядка 60 проектов, которые помогут улучшить условия труда для более 350 сотрудников. Будут созданы новые удаленные рабочие места и внедрены цифровые помощники для контроля за производственным процессом. В первую очередь изменения коснутся сотрудников аглодоменного, сталеплавильного, прокатного производств и машиностроительного комплекса», — сообщили на предприятии о дальнейшем ходе цифровой трансформации.— Программа по трансформации рабочих мест — стратегическая и долгосрочная. Она сформирована не из отдельных инициатив, а из комплексных решений. Помимо улучшений условий работы, проект поможет повысить производительность труда, престиж рабочих профессий и компетенции сотрудников, — говорит о целях трансформации руководитель программы Виола Матросова.