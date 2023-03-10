Общество

сегодня, 13:17

«Хлевное превратилось в Венецию»

14 1028
#оттепель #половодье
3

Резкая оттепель привела к непроходимым лужам и ручьям. 

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В группе «ВКонтакте» «Привет, Хлевенский район» появилось видео с улицы Советской в селе Хлевное.

«Вы когда-нибудь были в Венеции? Ну, ничего страшного, ведь она образовалась на улице Советская в Хлевном. Куплю гондолу, предложения в личные сообщения», - пишет автор ролика.

Как сообщили GOROD48 в Хлевенском сельсовете, туда с жалобой на бегущие ручьи и лужи никто не обращался.

«Следует обратиться устно или письменно в Хлевенский сельсовет, на портал «Развиваем Липецкую область вместе» либо в отдел ЖКХ районной администрации, тогда будет создана побывает комиссия и проблему начнут устранять», - отметили в сельсовете.

Фото, видео - vk.com/hello_hlevnoe

14 1028
#оттепель #половодье
3

Комментарии (14)

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Липецкие басни

12 минут назад
Воронежец, ты следишь за мной что ли? Думал по тихому написать пока тебя нет, не вышло!
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Воронежец

26 минут назад
Липецкие басни, значит ты в Воронеже не был. Приезжай на Машмет, я тебе в аренду лодку сдам.
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Папа коммуниста

28 минут назад
Мама хоккеиста, серость и уныние. И всё это за окном здесь
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Липецкие басни

31 минуту назад
Это воронежца нет, а то уже бы отписал типа; это вы ещё в Воронеже небыли! Хотя Воронеж отдыхает по сравнению с Липецкими "чудесами" !!!
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60+

32 минуты назад
Венеции пересохли каналы не воды так что у нас всё здорова !
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Гомерический хохот

32 минуты назад
Неблагодарный политолог, лучше бы Венеция превратилась в Хлевное, а Хлевное в Дубай!))))))))
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Неблагодарный политолог

38 минут назад
Да лучше бы Венеция превратилась в Хлевное! Да и ваще названия такие; Хлевное, Грязь и т. д., а у Пугачихи даже замок в Грязи был!
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Мама хоккеиста

42 минуты назад
А, похоже на Кутаиси весной
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Дотошный

43 минуты назад
Самая безснежная зима - и все равно потоп
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Патриот

сегодня, 13:44
Мне кажется больше похоже на Сомали в период рассвета
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