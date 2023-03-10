Общество
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«Хлевное превратилось в Венецию»
14 1028
Резкая оттепель привела к непроходимым лужам и ручьям.
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В группе «ВКонтакте» «Привет, Хлевенский район» появилось видео с улицы Советской в селе Хлевное.
«Вы когда-нибудь были в Венеции? Ну, ничего страшного, ведь она образовалась на улице Советская в Хлевном. Куплю гондолу, предложения в личные сообщения», - пишет автор ролика.
Как сообщили GOROD48 в Хлевенском сельсовете, туда с жалобой на бегущие ручьи и лужи никто не обращался.
«Следует обратиться устно или письменно в Хлевенский сельсовет, на портал «Развиваем Липецкую область вместе» либо в отдел ЖКХ районной администрации, тогда будет создана побывает комиссия и проблему начнут устранять», - отметили в сельсовете.
Фото, видео - vk.com/hello_hlevnoe
«Вы когда-нибудь были в Венеции? Ну, ничего страшного, ведь она образовалась на улице Советская в Хлевном. Куплю гондолу, предложения в личные сообщения», - пишет автор ролика.
Как сообщили GOROD48 в Хлевенском сельсовете, туда с жалобой на бегущие ручьи и лужи никто не обращался.
«Следует обратиться устно или письменно в Хлевенский сельсовет, на портал «Развиваем Липецкую область вместе» либо в отдел ЖКХ районной администрации, тогда будет создана побывает комиссия и проблему начнут устранять», - отметили в сельсовете.
Фото, видео - vk.com/hello_hlevnoe
14 1028
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