На Славянова спасли едва не сорвавшегося с 14-го этажа мужчину

Вчера около десяти вечера в доме №3 по улице Славянова в Липецке спасли мужчину, стоявшего на карнизе 14-го этажа.Липчанина заметили жители улицы и обратились в экстренные службы. Вызов о происшествии поступил в 21:20. К дому выезжали спасатели и полицейские.«Полный двор служб», – сообщали очевидцы.С 45-летним мужчиной работал психолог МЧС. С окна его сняли и передали медикам.