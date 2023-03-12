Общество

10.03.2023 12:04

Река Снова затопила мост у деревни в Задонском районе

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#паводок #половодье
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За ночь вода в реке поднялась на полметра.

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Как сообщает пресс-служба правительства Липецкой области, мост у деревни Засновка Задонского района закрыт для проезда автомобилей из-за подъёма воды в реке Снова на полметра за ночь.

«Ситуация находится на контроле у главы поселения. Село не отрезано от «большой земли». Продукты в деревню доставляет автолавка. Перед началом разлива был осуществлен выезд. Скорая помощь и пожарные могут доехать до деревни со стороны села Сцепное», - отмечает пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, в целом, гидрологическая обстановка в регионе спокойная. Уровень воды в Матырском водохранилище находится в пределах нормального подпорного уровня.

На реках области наблюдаются незначительные колебания уровня воды в пределах средних многолетних значений, за прошедшие сутки заметно изменился уровень в реке Дон в Задонском районе — он поднялся на 10 сантиметров.
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#паводок #половодье
3

Комментарии (5)

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Липчанин

сегодня, 09:22
Россия. 21 век!
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Алекс

10.03.2023 16:51
Какой мост??? Это одно название- вода прибавила 30- ,50 см и все аут!!! Слава властям!!!
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Мост !!!!!???я валяюсь.

10.03.2023 16:05
Пожарные и медики могут доехать со стороны Степного. Я.ржу.Не слышал что бы эти службы снабдили вездеходами. 7км по полям и чернозëму.
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А лександр

10.03.2023 15:18
Этот железный настил, который или может быть есть где-то другой настоящий мост?
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Гостья1

10.03.2023 13:07
ВЕСНА пришла! ВЕСНЕ дорогу!
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