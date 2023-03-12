Река Снова затопила мост у деревни в Задонском районе

За ночь вода в реке поднялась на полметра.

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Как сообщает пресс-служба правительства Липецкой области, мост у деревни Засновка Задонского района закрыт для проезда автомобилей из-за подъёма воды в реке Снова на полметра за ночь.



«Ситуация находится на контроле у главы поселения. Село не отрезано от «большой земли». Продукты в деревню доставляет автолавка. Перед началом разлива был осуществлен выезд. Скорая помощь и пожарные могут доехать до деревни со стороны села Сцепное», - отмечает пресс-служба правительства.



По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, в целом, гидрологическая обстановка в регионе спокойная. Уровень воды в Матырском водохранилище находится в пределах нормального подпорного уровня.



На реках области наблюдаются незначительные колебания уровня воды в пределах средних многолетних значений, за прошедшие сутки заметно изменился уровень в реке Дон в Задонском районе — он поднялся на 10 сантиметров.