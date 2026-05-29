Ушастая сова облюбовала антенну на улице Циолковского

В доме на улице Циолковского в Липецке (прямо у Каменного kога напротив Центрального рынка) на антенне заметили сову. Фотографии были сделаны 28 мая около 22:00.«К соседям на антенну прилетела сова. Немного понаблюдав за мной и испугавшись вспышки фотоаппарата, она улетела», — поделился наш читатель.Как рассказал GOROD48 заместитель директора по научной работе заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев, на снимках — ушастая сова. Ушей, есть похожих на них пучков перьев, не видно, потому что как раз сейчас совы линяют. Также при испуге совы могут прижимать эти пучки.— Ушастые совы гнездятся рядом с человеком, в том числе в парках. Их можно встретить зимой и летом. Это очень интересные, хорошие и полезные птицы. Орнитолог Дмитрий Кайгородов писал, что одна сова равна по своей полезности двум кошкам, потому что ловит мышей, — сказал Владимир Сарычев.