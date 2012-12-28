52-летнего грязинца арестовали на два месяца по обвинению в финансировании терроризма

Грязинский городской суд Липецкой области избрал меру пресечения 52-летнему обвиняемому в финансировании террористической организации (по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ). Мужчину арестовали на два месяца.«По версии следствия, обвиняемый регулярно осуществлял финансирование деятельности террористической организации «Артподготовка», оказывая материальную помощь для совершении её членами террористической деятельности на территории России», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Дело было возбуждено Елецким МСО СУ СК России по Липецкой области.«По данным следствия, с октября 2022 по декабрь 2023 года обвиняемый, используя свою банковскую карту, систематически переводил деньги через онлайн-сервис монетизации организации, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории России с целью оказания материальной поддержки её членам. Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с УМВД России по Липецкой области», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.запрещена на территории России