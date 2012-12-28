Сотрудники полиции и МЧС работали со спасённым на Славянова мужчиной около четырёх часов
За непристёгнутый ремень водитель хотел откупиться взяткой в 700 рублей и теперь заплатит 30 000
Дело 22-летнего грязинского майнера о краже электроэнергии на два миллиона отправлено в суд
Жителю Красноярского края придётся вернуть полмиллиона обманутой мошенниками воловской пенсионерке
Роботизация, 3D-моделирование, VR, и ИИ: на НЛМК продолжается цифровая трансформация рабочих мест
Происшествия
362
58 минут назад
52-летнего грязинца арестовали на два месяца по обвинению в финансировании терроризма
По данным следствия, переводы он делал с октября 2022 по декабрь 2023 года.
«По версии следствия, обвиняемый регулярно осуществлял финансирование деятельности террористической организации «Артподготовка»*, оказывая материальную помощь для совершении её членами террористической деятельности на территории России», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Дело было возбуждено Елецким МСО СУ СК России по Липецкой области.
«По данным следствия, с октября 2022 по декабрь 2023 года обвиняемый, используя свою банковскую карту, систематически переводил деньги через онлайн-сервис монетизации организации, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории России с целью оказания материальной поддержки её членам. Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с УМВД России по Липецкой области», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
*запрещена на территории России
0
1
4
0
2
Комментарии