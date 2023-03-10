В ЕГУ — новый ректор

В 2004 году он окончил физико-математический факультет Елецкого университета по специальности «Математика» с присвоением квалификации «Учитель математики и естествознания», в 2006 году — аспирантуру, тогда же защитил кандидатскую диссертацию. С 2005 года — ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор кафедры математического анализа и элементарной математики (ныне кафедра математики и методики её преподавания), заместитель декана по воспитательной работе факультета журналистики, заведующий кафедрой математического моделирования и компьютерных технологий Елецкого университета.В 2010 году Сергею Щербатых присвоено учёное звание доцента, а в 2012 м он защитил докторскую диссертацию в Московском государственном университете. В 2017 году – присвоено учёное звание профессора. 2018 году он окончил НИУ «Высшая школа экономики» по направлению подготовки «Менеджмент» с присвоением квалификации «Магистр».С февраля 2014 года – проректор по учебной работе ЕГУ им. И.А. Бунина. С февраля 2022 года – и.о. ректора.На счету Сергея Щербатых — 215 публикаций. Депутат елецкого горсовета седьмого созыва (с 2022 года).