Общество
сегодня, 13:31
В ЕГУ — новый ректор
3 980
Ректором ЕГУ избран Сергей Щербатых. С победой на выборах ректора Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина его поздравил в своём Telegram-канале глава Ельца Евгений Боровских.
Известие о выборе Сергея Щербатых ректором совпало с днём его рождения - ему исполнился 41 год.
Районная газета «Красное знамя» обратила внимание на тот факт, что Сергей Щербатых — единственный мужчина среди ректоров ведущих вузов Липецкой области.
Сергей Щербатых — доктор педагогических наук, профессор. Его научная специальность - «Теория и методика обучения и воспитания (математика)».
В 2004 году он окончил физико-математический факультет Елецкого университета по специальности «Математика» с присвоением квалификации «Учитель математики и естествознания», в 2006 году — аспирантуру, тогда же защитил кандидатскую диссертацию. С 2005 года — ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор кафедры математического анализа и элементарной математики (ныне кафедра математики и методики её преподавания), заместитель декана по воспитательной работе факультета журналистики, заведующий кафедрой математического моделирования и компьютерных технологий Елецкого университета.
В 2010 году Сергею Щербатых присвоено учёное звание доцента, а в 2012 м он защитил докторскую диссертацию в Московском государственном университете. В 2017 году – присвоено учёное звание профессора. 2018 году он окончил НИУ «Высшая школа экономики» по направлению подготовки «Менеджмент» с присвоением квалификации «Магистр».
С февраля 2014 года – проректор по учебной работе ЕГУ им. И.А. Бунина. С февраля 2022 года – и.о. ректора.
На счету Сергея Щербатых — 215 публикаций. Депутат елецкого горсовета седьмого созыва (с 2022 года).
Фото - t.me/evgeny_borovskih
Известие о выборе Сергея Щербатых ректором совпало с днём его рождения - ему исполнился 41 год.
Районная газета «Красное знамя» обратила внимание на тот факт, что Сергей Щербатых — единственный мужчина среди ректоров ведущих вузов Липецкой области.
Сергей Щербатых — доктор педагогических наук, профессор. Его научная специальность - «Теория и методика обучения и воспитания (математика)».
В 2004 году он окончил физико-математический факультет Елецкого университета по специальности «Математика» с присвоением квалификации «Учитель математики и естествознания», в 2006 году — аспирантуру, тогда же защитил кандидатскую диссертацию. С 2005 года — ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор кафедры математического анализа и элементарной математики (ныне кафедра математики и методики её преподавания), заместитель декана по воспитательной работе факультета журналистики, заведующий кафедрой математического моделирования и компьютерных технологий Елецкого университета.
В 2010 году Сергею Щербатых присвоено учёное звание доцента, а в 2012 м он защитил докторскую диссертацию в Московском государственном университете. В 2017 году – присвоено учёное звание профессора. 2018 году он окончил НИУ «Высшая школа экономики» по направлению подготовки «Менеджмент» с присвоением квалификации «Магистр».
С февраля 2014 года – проректор по учебной работе ЕГУ им. И.А. Бунина. С февраля 2022 года – и.о. ректора.
На счету Сергея Щербатых — 215 публикаций. Депутат елецкого горсовета седьмого созыва (с 2022 года).
Фото - t.me/evgeny_borovskih
3 980
60+
ахаха
Гендальф