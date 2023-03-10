Общество

сегодня, 13:31

В ЕГУ — новый ректор

3 980
#образование #ЕГУ
3
В ЕГУ — новый ректор
Ректором ЕГУ избран Сергей Щербатых. С победой на выборах ректора Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина его поздравил в своём Telegram-канале глава Ельца Евгений Боровских.

Известие о выборе Сергея Щербатых ректором совпало с днём его рождения - ему исполнился 41 год.

Районная газета «Красное знамя» обратила внимание на тот факт, что Сергей Щербатых — единственный мужчина среди ректоров ведущих вузов Липецкой области.

Сергей Щербатых — доктор педагогических наук, профессор. Его научная специальность - «Теория и методика обучения и воспитания (математика)».

В 2004 году он окончил физико-математический факультет Елецкого университета по специальности «Математика» с присвоением квалификации «Учитель математики и естествознания», в 2006 году — аспирантуру, тогда же защитил кандидатскую диссертацию. С 2005 года — ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор кафедры математического анализа и элементарной математики (ныне кафедра математики и методики её преподавания), заместитель декана по воспитательной работе факультета журналистики, заведующий кафедрой математического моделирования и компьютерных технологий Елецкого университета.

В 2010 году Сергею Щербатых присвоено учёное звание доцента, а в 2012 м он защитил докторскую диссертацию в Московском государственном университете. В 2017 году – присвоено учёное звание профессора. 2018 году он окончил НИУ «Высшая школа экономики» по направлению подготовки «Менеджмент» с присвоением квалификации «Магистр».

С февраля 2014 года – проректор по учебной работе ЕГУ им. И.А. Бунина. С февраля 2022 года – и.о. ректора. 

На счету Сергея Щербатых — 215 публикаций. Депутат елецкого горсовета седьмого созыва (с 2022 года).

Фото - t.me/evgeny_borovskih


3 980
#образование #ЕГУ
3

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

60+

35 минут назад
Это всё хорошо но почему не написали кто его толкал папа или тесть а может дядя или бабло ! У самого пупок развяжется так рано получить такие звания !
ответить

ахаха

сегодня, 13:44
Косылек -косылкек ! Какой косылек ????
ответить

Гендальф

сегодня, 13:39
Какой лихой малый))))))))))
ответить

Еще в рубрике

Из-за паводка в Липецкой области подтоплены три переправы
#паводок #половодье
Из-за паводка в Липецкой области подтоплены три переправы

12 минут назад

Общество
«Хлевное превратилось в Венецию»
#оттепель #половодье
14
«Хлевное превратилось в Венецию»

сегодня, 13:17

Общество
Добринец задолжал по алиментам на содержание дочери более 200 тысяч рублей
#дети #алименты
3
Добринец задолжал по алиментам на содержание дочери более 200 тысяч рублей

сегодня, 12:46

Общество
Река Снова затопила мост у деревни в Задонском районе
#паводок #половодье
1
Река Снова затопила мост у деревни в Задонском районе

сегодня, 12:04

Общество
Бесперебойное обеспечение водой Сырского Рудника обойдется бюджету Липецка в 255 миллионов рублей
#ЖКХ
4
Бесперебойное обеспечение водой Сырского Рудника обойдется бюджету Липецка в 255 миллионов рублей

сегодня, 11:35

Общество
В поле у добровского села найдена часть ракеты «Кинжал»
#ракета
66
В поле у добровского села найдена часть ракеты «Кинжал»

сегодня, 10:17

Общество