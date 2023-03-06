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Липецкая вечЁрка: за сколько продают мимозы, первая тройня и дата «Липецких зорь»
Сегодня, 6 марта, началась торговля мимозами, из перинатального центра выписали липчанку Татьяну Кобзеву и ее тройняшек, и администрация области сообщила даты последнего звонка и выпускного бала.
На улице помимо мимоз продают тюльпаны всех цветов радуги (есть вариант с луковицами), предлагают цветы в горшках: гиацинты, примулы и каланхоэ. Продавцы стараются не задирать цены, тем не менее торговля пока идет не очень бойко.
Комментаторы этой новости обратили внимание только на деньги. О красоте цветов не писали.
— Большинство мужчин всю свою зарплату отдают женам или маме, а себе оставляют рублей 200 на пиво и на проезд, вот поэтому и не покупают цветы! — пояснил Липчанин.
— Цветы действительно в этом году слишком дорогие, могли бы и скинуть хотя бы половину. Веточка мимозы стоит 200 рублей, придётся, как всегда, побираться по улице, чтобы жене купить. А то домой не пустит, обидится, — считают Мысли в слух.
Липчанин Роман Кобзев сегодня встречал в роддоме жену Татьяну и трех дочерей. В выписной комнате областного перинатального центра было не протолкнуться: пришли родственники и друзья Кобзевых, журналисты, чиновники.
— Я был на работе, жена звонит, спрашивает: ты сидишь? Я говорю: сижу. У нас будет тройня. Я говорю: как тройня? Вот так тройня, отвечает, — рассказал Роман Кобзев о том, как узнал, что станет многодетным отцом.
Тройняшки Екатерина, Ксения и Таисия проспали всю торжественную часть мероприятия. В семье, кстати, уже есть мальчик, ему скоро исполнится три года. Кобзевым вручили сегодня много полезных подарков, они получат и все льготы и выплаты, которые причитаются многодетным семьям, а еще сертификат на 1 200 000 рублей — региональную выплату при рождении сразу трех детей. Эти деньги Кобзевы, скорее всего, потратят на улучшение жилищных условий. У семьи нет своей квартиры.
— Счастья семье этой. Но будет трудновато, — написала Шапокляк.
— Им нужно помочь, так как 1 200 000 они потратят только на ремонт и новую мебель, а где взять им 5 200 000 на покупку квартиры? А? Не потянет он один ипотеку! — считает Липчанин.
— В СССР бы им сразу четырёхкомнатную квартиру дали, — уверен Слава КПСС.
Сегодня стало известно, что последние звонки в школах прозвучат 23 мая, а праздник выпускников «Липецкие зори» пройдет 23 июня. В этом году школы региона выпустят более 12 тысяч девятиклассников и более четырех тысяч одиннадцатиклассников. Место проведения, дресс-код, музыкальное сопровождение, содержание праздничной программы «Липецких зорь» пока обсуждаются.
Текущая неделя сокращенная, работать придется всего четыре дня. И завтра — на час меньше. На предпраздничный день синоптики прогнозируют до +2 градусов. Кстати, в 2002 году 7 марта было и вовсе +11. Зато в этот день 1964 года стоял тридцатиградусный мороз.