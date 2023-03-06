Запахло весной: на улицах Липецка началась предпраздничная торговля цветами

62-летний липчанин Владимир Струков раньше работал в сфере связи, но вот уже 28 лет он занимается выращиванием цветов в частном секторе на улице Фрунзе. В этом году к 8 марта Владимир вырастил 7 000 тюльпанов 20 сортов. Из самых необычных — фиолетовые и пионовидные тюльпаны.— Из-за санкций сильно подорожал посадочный материал, — говорит Владимир Струков. — Если раньше луковица крокуса стоила от 7 рублей, в прошлом году она стоила уже 13, а в этом уже 20 рублей за штуку! Примерно столько же стоит и одна луковичка тюльпана. Но весь посадочный материал у нас по-прежнему голландский, наши посадочные материалы очень почему-то трудно найти.В этом году один тюльпан у уличных торговцев стоит 70 рублей. От 50 рублей за ветку продают мимозу. Самый ходовой товар — за 100 рублей ветка, а самая дорогая и пушистая ветка мимозы длиной в 80-100 сантиметров стоит уже все 500 рублей.

— Сегодня первый день торгуем, в этом году мимоза немного подороже, чем в прошлом, — рассказывает Елена Торшина, которая торгует мимозами уже четвёртый год. — Выбирая мимозу, нужно обращать внимание на её свежесть, ветка должна быть пушистой, с распустившимися цветами, не сыпаться, если опустить её вниз. И главное — правильное хранение: в воду не ставить, просто в вазу без воды. Тогда она может и год простоять!— Хотелось бы подороже продать: в такую даль с цветами приехали, — признаётся GOROD48 Ирина Кобалия, которая приехала в Липецк торговать мимозой прямиком из Абхазии. — Эта мимоза у нас в саду растёт! Расцвела мимоза в этом году плохо: у нас снег был, мороз был, поэтому. В основном, некрасивые цветы получились. Выбирали каждую ветку вручную! Но ваш народ что-то не покупает, плохо покупает! Может, завтра лучше будет…Ирина Кобалия также уверяет: ставить мимозу в воду не нужно, просто в пустую вазу. А ещё мимоза любит холод, а вот от тепла цветы могут закрыться.21-летняя Юлия Полякова второй год торгует мимозами. Девушка признаётся: и сама очень любит мимозы, потому что они пахнут весной.Екатерина Болотова торгует перед 8 марта комнатными цветами в горшках, такими, как гиацинт, примула и каланхоэ. Тюльпаны у неё можно купить прямо с луковицами.— Если поставить в вазу с водой цветы прямо с луковицами — они будут месяц стоять и «бокалы» тюльпанов даже подрастут как в огороде, — уверяет Екатерина. — Но в подарок всё равно просят обрезать луковицы — так эстетичнее.Перламутровые розовые тюльпаны, как уверяют Лилия Тормышева и Елена Сынкова, привезли не луковицами, а уже цветами в Липецк прямиком из Голландии. Но стоят они также по 70 рублей. А за самые дорогие уличные букеты — незамысловатые композиции во флористических губках сегодня просят 1500 рублей.