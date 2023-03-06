Погода в Липецке

29 минут назад

В Липецкой области потеплеет до +4

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#потепление
В Липецкой области потеплеет до +4

В ближайшие три дня температура воздуха будет только повышаться, 9 марта она превысит норму на 6-7 градусов.

В ближайшие трое суток погоду в ЦФО будут определять атмосферные фронты атлантических циклонов. На территории Липецкой области пройдут осадки: 7-8 марта в виде снега, мокрого снега, а 9 марта - преимущественно в виде дождя. На дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 марта – 3-4 градуса мороза, что в пределах нормы, 8 марта – 0-1 градуса тепла, что на 3-4 градусов выше нормы, 9 марта – 3 градуса тепла, что на 6-7 градусов выше нормы. 

По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от -5 до -10 градусов, днем – от -1 до +4. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем слабый снег. Ночью на улице до 9 градусов мороза, днем — от 0 до +2 градусов.

День 7 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1964 году – 30 градусов мороза. 

180
#потепление

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