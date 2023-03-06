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Последние звонки пройдут 23 мая, выпускные и «Липецкие зори» — 23 июня

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#выпускной #Последний звонок #Липецкие зори
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Последние звонки пройдут 23 мая, выпускные и «Липецкие зори» — 23 июня

В Липецкой области определились с датами проведения последних звонков и выпускных балов.

В Липецкой области определились с датами проведения последних звонков и выпускных балов. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в 2023 году всё лучшее состоится 23-го числа: 23 мая пройдут последние звонки, 23 июня – выпускные, в том числе «Липецкие зори».

По данным управления образования и науки Липецкой области, в этом году школы региона выпустят более 12 тысяч девятиклассников и более 4 тысяч одиннадцатиклассников. После последнего звонка их ждут выпускные экзамены.

Городской праздник выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений «Липецкие зори» проводится в Липецке более 50 лет. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, ранее в центре развития творчества «Левобережный» состоялся креативный совет выпускников, на котором попытались узнать у самих выпускников, каким они видят свой главный праздник. 

На креативном совете собрали по одному представителю от выпускников 11-х классов от каждой школы. Чтобы вместить всех, встречи прошли в три этапа: сначала собрали представителей от школ под номерами 1-26, потом школ № 27-49, и последними — школ №50-77, а также школы «Интеграл», Православной гимназии имени преподобного Амвросия Оптинского, Кадетской школы Липецкой области, «Центра образования, реабилитации и оздоровления».

Вопросы формата проведения праздника (место проведения, дресс-код, музыкальное сопровождение, содержание праздничной программы и др.) всё ещё обсуждаются, но детей попросили озвучить свои идеи, пожелания и предложения.
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#выпускной #Последний звонок #Липецкие зори
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