Работа спортивного НКО в Усмани под угрозой из-за выросших тарифов на коммуналку

В редакцию GOROD48 обратился президент Липецкой областной физкультурно-спортивной организации «Спортивный клуб джиу-джитсу «Воевода» Валерий Леонов. Житель пригорода Усмани еще с нулевых бесплатно занимается с детьми, но в этом году его работа может закончиться из-за выросших тарифов на занятия в спортивном комплексе.— Проблема эта не только моя. В 2023 году введен почасовой тариф за посещение спортивных залов. Мало кто понимает, как он был сформирован. И ценник такой, что некоторые любители спорта просто отказываются от занятий. Например, нам нужно минимум два часа на тренировку в день. Если берем три занятия в неделю, то по итогу в месяц выходит 24 тысячи рублей, — рассказывает Валерий Леонов.По словам Валерия, у него занимаются 14 детей. Если на тренировку придут все, каждому занятие обойдется в небольшую сумму. Однако бывает, что приходят всего четыре несколько ребят, и тогда ценник для каждого вырастает существенно. Некоторые занятия уже приходилось отменять.— Мы раньше занимались с семи часов вечера, и это было неудобно из-за транспортной доступности. Некоторые дети живут в пригороде. Поэтому иногда меня просили забирать детей, если я ехал на машине, по ходу движения. У людей не так много денег, чтобы заказывать такси. Да даже в Воронеж съездить на соревнования по финансовым обстоятельствам не у всех выходит, — обрисовывает ситуацию тренер.Ситуация, с которой столкнулись воспитанники Валерия Леонова началась в феврале — по постановлению главы Усмаснкого района Владимира Мазо повышены тарифы на занятия, как в спортивных сооружениях, так и школах города. Чтобы самостоятельно разобраться в ситуации и снизить финансовую нагрузку на родителей, тренер обратился в администрацию района с просьбой заключить договор аренды в размере трех тысяч рублей в месяц, но ему смогли предложить только 50% скидку на действующий тариф. Причиной введения платы стал рост тарифов на энергоносители. Об этом Валерию Леонову сообщила в ответе на его запрос заместитель главы администрации района Татьяна Казьмина.— Самое интересное, что в приложении к постановлению о введении тарифов идет речь о взрослом населении, а не о детях. Но деньги берут со всех. Когда обсуждал с родителями дальнейшую перспективу занятий, они согласились сброситься на аренду даже в пять тысяч рублей. Ведь в сложившейся обстановке они не могут спрогнозировать свои расходы, так как никогда точно не известно, сколько детей придет на тренировку, - объяснил Валерий Леонов.Тренер искал и другие помещения для занятий. Однако, по словам Валерия, в других залах или арендная плата высока, или их размеры не подходят для тренировок. Хотя даже в спорткомплексе при увеличенном тарифе все равно приходится делить зал пополам с дзюдоистами — нет свободного времени вечером. Благо общей язык с другим тренером был найден, все с пониманием отнеслись к ситуации. Еще одним выходом из ситуации могло бы стать официальное трудоустройство Валерия в местную ДЮСШ— воспитанники тренеров спортшколы имеют возможность заниматься без почасовой платы. Но Валерий Леонов зарабатывает ремонтом оборудования, и полностью перейти на тренерскую деятельность не может.— Проблемы с помещениями были у нас и раньше, но как-то удавалось найти выход. Однажды мы даже купили свой ковер. Но каждый раз его возить на тренировку под несильно приспособленное место не получится. Чтобы проблем стало меньше, в 2020 году мы получили статус НКО. Но, как показала практика, в этой ситуации нам статус не помог, — говорит Валерий Леонов.Так как организация тренера некоммерческая, денег от занятий с детьми он не получает, за комментарием мы обратились в управление внутренней политики Липецкой области. В управлении сообщили, что организация Валерия Леонова в соответствии с действующим законодательством имеет право на льготы, вплоть до освобождение от платы за помещение.«Льгота может быть предоставлена через обращение в муниципальный совет депутатов местной администрацией ввиду социальной значимости деятельности организации. При понимании со стороны администрации процесс предоставления льготы может занять около двух-трех месяцев. В Липецке такая практика уже существует. Второй вариант - это участие в конкурсе «Фонда президентских грантов». Часть полученных средств может быть направлена на аренду. Если эти этапы не пробовали, то мы готовы встретиться с руководителем НКО, проконсультировать и помочь сделать заявку, — отметили в региональном управлении внутренней политики.