Опять золотая! Софья Провоторова оформила дубль в чемпионате России со вторым результатом Европы

Нашу бегунью поддержал и Данила Долин, взявший «бронзу» в прыжках в высоту.

Вторую медаль высшей пробы завоевала в чемпионате России среди юниоров и юниорок до 23 лет в Ульяновске Софья Провоторова. На этот раз воспитанница липецкой СШОР №5 не знала себе равных в беге на 200 метров.

В предварительном забеге спортсменка, представляющая одновременно Липецкую и Ульяновскую области, показала результат 23,60 секунды и прошла в финал.

В решающем забеге липчанка резко ускорилась. Как и в победном для себя старте на 60 метров, для выигрыша чемпионата России ей удалось улучшить свой личный рекорд (23,53), причем более, чем на две десятые секунды! Софья прибежала за 23,30, заметно опередив ставшую второй Наталью Комбарову из Челябинска - 23,62 и занывшую третье место Ульянуе Баженову из Тамбова – 23,88.



Кстати, результат Софьи - второй в Европе в нынешнем сезоне среди юниорок до 23-х лет!



- На вираже почувствовала, что бег получается и могу показать своё лучшее достижение, - поделилась своими впечатлениями после финиша двукратная чемпионка страны, - В итоге просто счастлива. Подумать только две «золотые» медали!

Победную поступь Провтоторовой наконец-то поддержали и другие липецкие легкоатлеты.

Данила Долин сумел подняться на 3-ю ступень пьедестала почёта в соревнованиях прыгунов в высоту. Ученик Ирины Трухиной с первой попытки справился с высотой 200, 205 и 210 см, а затем со второй попытки покорил 215 см.

Следующая планка была установлена на высоте 220 см, но все три попытки вышли неудачными.

Чемпионом страны стал Георгий Тарабаров, который как раз покорил 220 см. Второе место занял Алексей Иванов из Благовещенска, тоже прыгнувший на 215, но в отличие от нашего земляка – с первой попытки.