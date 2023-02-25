Липчанка побила два личных рекорда, чтобы стать самой быстрой молодой бегуньей России

Софья Провоторова выиграла первенство страны.

Липчанка Софья Провоторова выиграла первенство России по легкой атлетике в помещении среди молодежи до 23-х лет в беге на 60 метров.

Соревнования сильнейших молодых бегунов страны в Ульяновске. Чтобы победить соперниц, Проваторовой в каждом забеге приходилось улучшать свои личные рекорды. В предварительном забеге она промчалась за 7,42 секунды, а в финале за – 7,31.

Борьба в финале получилась эпической. Ставшая второй Наталья Комбарова из Челябинска уступила нашей бегунье только две сотые секунды – 7,33, а замкнувшая «тройку» София Миронова из подмосковного Подольска на 9 сотых – 7,40.



Провоторовой помогло и то, что соревнования для Софья являются почти… домашними. С прошлого года она живёт и тренируется в Ульяновске, а на соревнованиях представляет две области – Ульяновскую и свою родную Липецкую.

На чемпионат России воспитанница липецкой СШОР №5 пробилась, выиграв первенство Приволжского федерального округа.

В соревнованиях на 60 метров у мужчин к победе рвался и наш Василий Касторных, тоже в финале обновивший личный рекорд, но остановившийся на 4-й позиции 6,79. Победил Данила Тен (Краснодарский край/Амурская область) - 6,70.

Обидно за нашего Даниила Некрасова, который выиграл свой предварительный забег на 800 метров, но не прошёл в финал по результату забега. Он пробежал за 1 минуту 52,82, а «проходной балл» оказался на две сотые лучше. Будь у Даниила посильнее конкуренты, он наверняка мог бы нажать на финише…

В бега на 60 метров липчанка Маргарита Гончарова заняла 28-е место - 7,92, в бега на 60 метров с барьерами Данила Будюкин финишировал 19-м - 8,52, а Вадим Татарников стал 21-м - 8,64.

Соревнования продолжаются.



Фото из архива Софьи Провоторовой

