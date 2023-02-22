Общество
7 минут назад
Данные о счетчиках в «РВК-Липецк» доходят с трудом
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Подавляющее большинство абонентов передают данные дистанционно.
Липчане продолжают решать неожиданно свалившуюся на них проблему. «РВК-Липецк» потребовал данные о счетчиках горячей воды для начисления платы за водоотведение. Как сообщили в пресс-службе компании, на сегодня данные передали около 20 000 абонентов, это 12% от клиентов компании. Большинство — 85% сделали это дистанционно.
Ранее такие данные «РВК-Липецк» получил от липецкого филиала компании «Квадра». Сейчас «РВК-Липецк» ведет переговоры о продолжении сотрудничества.
«Мы выражаем надежду, что договоренность будет достигнута и вопрос представления данных урегулирован», — сообщила коммерческий директор «РВК-Липецк» Анна Полянская.
Горожане тем временем жалуются на проблемы с передачей данных в «РВК». Например, не у всех получается зайти в личный кабинет на сайте компании, а также переслать данные по электронной почте — ящик компании не принимает «тяжелые» письма.
В пресс-службе «РВК-Липецк» предположили, что проблемы со входом в личный кабинет мог вызвать кратковременный технический сбой, стоит попробовать повторить попытку через некоторое время, а данные по электронной почте можно отправлять несколькими письмами, или сжимать фотографии, например, через мессенджеры, так как почта компании действительно не принимает письма «тяжелее» 1 МБ.
Напомним, изучением законности требований «РВК-Липецк» уже занялась прокуратура. В УФАС по Липецкой области GOROD48 сообщили, что обращений от липчан не получали, но в случае выявления признаков нарушения законодательства примут меры реагирования. В пресс-службе липецкого филиала компании «Квадра» пообещали предоставить комментарий в течение семи дней.
Ранее такие данные «РВК-Липецк» получил от липецкого филиала компании «Квадра». Сейчас «РВК-Липецк» ведет переговоры о продолжении сотрудничества.
«Мы выражаем надежду, что договоренность будет достигнута и вопрос представления данных урегулирован», — сообщила коммерческий директор «РВК-Липецк» Анна Полянская.
Горожане тем временем жалуются на проблемы с передачей данных в «РВК». Например, не у всех получается зайти в личный кабинет на сайте компании, а также переслать данные по электронной почте — ящик компании не принимает «тяжелые» письма.
В пресс-службе «РВК-Липецк» предположили, что проблемы со входом в личный кабинет мог вызвать кратковременный технический сбой, стоит попробовать повторить попытку через некоторое время, а данные по электронной почте можно отправлять несколькими письмами, или сжимать фотографии, например, через мессенджеры, так как почта компании действительно не принимает письма «тяжелее» 1 МБ.
Напомним, изучением законности требований «РВК-Липецк» уже занялась прокуратура. В УФАС по Липецкой области GOROD48 сообщили, что обращений от липчан не получали, но в случае выявления признаков нарушения законодательства примут меры реагирования. В пресс-службе липецкого филиала компании «Квадра» пообещали предоставить комментарий в течение семи дней.
140