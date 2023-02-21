Общество
сегодня, 14:02
«РВК-Липецк» пытается наладить связь с абонентами
Компания предлагает дополнительные варианты передачи информации о счетчиках на горячую воду.
Сегодня несколько часов был недоступен сайт компании «РВК-Липецк». Напомним, в конце прошлой недели компания начала собирать сведения о счетчиках горячей воды для начисления платы за водоотведение. Люди старшего возраста решили принести данные лично и выстраиваются в очереди у офиса «РВК-Липецк» на улице Толстого. При этому существует возможность передать данные дистанционно, в том числе через сайт компании.
В «РВК-Липецк» нам сообщили, что организовали дополнительные каналы связи для передачи сведений о приборах учета горячей воды. Копии документов, помимо уже заявленных каналов, можно передать через мобильное приложение «РВК-Услуги», мессенджеры WhatsApp и Telegram на номер 8-960-144-17-78. Сайт был недоступен из-за кратковременного технического сбоя в работе.
«Если сведения в ближайшее время абонентам передать не удастся, то расчет платы за водоотведение будет произведен исходя из среднемесячного объема потребления и в дальнейшем, после получения информации будет произведена корректировка размера платы по фактическим данным», — обещает компания.
Тем временем, очереди у расчетных центров «РВК-Липецк» вызвали беспокойство депутатов Липецкого горсовета. Сегодня на комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике вице-спикер Борис Понаморев и депутат Светлана Бессонова задали вопрос и. о. прокурора Октябрьского района Роману Плотникову, законны ли требования ресурсной организации о предоставлении дополнительного пакета документов?
— Мы подключились к этой проблеме, которая растет как снежный ком. Постараемся разобраться в ситуации в ближайшие две-три недели, — сказал Роман Плотников.
В «РВК-Липецк» нам сообщили, что организовали дополнительные каналы связи для передачи сведений о приборах учета горячей воды. Копии документов, помимо уже заявленных каналов, можно передать через мобильное приложение «РВК-Услуги», мессенджеры WhatsApp и Telegram на номер 8-960-144-17-78. Сайт был недоступен из-за кратковременного технического сбоя в работе.
«Если сведения в ближайшее время абонентам передать не удастся, то расчет платы за водоотведение будет произведен исходя из среднемесячного объема потребления и в дальнейшем, после получения информации будет произведена корректировка размера платы по фактическим данным», — обещает компания.
Тем временем, очереди у расчетных центров «РВК-Липецк» вызвали беспокойство депутатов Липецкого горсовета. Сегодня на комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике вице-спикер Борис Понаморев и депутат Светлана Бессонова задали вопрос и. о. прокурора Октябрьского района Роману Плотникову, законны ли требования ресурсной организации о предоставлении дополнительного пакета документов?
— Мы подключились к этой проблеме, которая растет как снежный ком. Постараемся разобраться в ситуации в ближайшие две-три недели, — сказал Роман Плотников.
Комментарии (14)
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Иван
Неравнодушый
Липчанка
Просто нет слов
Военпенс
Ага
Лиза
Просто отличная работа.
Елена
Потребитель.