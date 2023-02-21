Общество

сегодня, 14:02

«РВК-Липецк» пытается наладить связь с абонентами

14 2200
#коммунальные платежи #приборы учета
2
«РВК-Липецк» пытается наладить связь с абонентами

Компания предлагает дополнительные варианты передачи информации о счетчиках на горячую воду.

Сегодня несколько часов был недоступен сайт компании «РВК-Липецк». Напомним, в конце прошлой недели компания начала собирать сведения о счетчиках горячей воды для начисления платы за водоотведение. Люди старшего возраста решили принести данные лично и  выстраиваются в очереди у офиса «РВК-Липецк» на улице Толстого. При этому существует возможность передать данные дистанционно, в том числе через сайт компании.

В «РВК-Липецк» нам сообщили, что организовали дополнительные каналы связи для передачи сведений о приборах учета горячей воды. Копии документов, помимо уже заявленных каналов, можно передать через мобильное приложение «РВК-Услуги», мессенджеры WhatsApp и Telegram на номер 8-960-144-17-78. Сайт был недоступен из-за кратковременного технического сбоя в работе.

«Если сведения в ближайшее время абонентам передать не удастся, то расчет платы за водоотведение будет произведен исходя из среднемесячного объема потребления и в дальнейшем, после получения информации будет произведена корректировка размера платы по фактическим данным», — обещает компания.

Тем временем, очереди у расчетных центров «РВК-Липецк» вызвали беспокойство депутатов Липецкого горсовета. Сегодня на комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике вице-спикер Борис Понаморев и депутат Светлана Бессонова задали вопрос и. о. прокурора Октябрьского района Роману Плотникову, законны ли требования  ресурсной организации о предоставлении дополнительного пакета документов?

 — Мы подключились к этой проблеме, которая растет как снежный ком. Постараемся разобраться в ситуации в ближайшие две-три недели, — сказал Роман Плотников.
14 2200
#коммунальные платежи #приборы учета
2

Комментарии (14)

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Иван

13 минут назад
Вчера приехал к ним с документами на счётчик. Кого только в очереди не увидел - и с областной администрации чиновники стоят, и с городской ... перед РВК-Липецк все равны
ответить

Неравнодушый

36 минут назад
Как не справившийся с указанием цифре, "РВК-Липецк" Упростить (ликвидировать), а КВАДРЕ, как саботирующей вынести прокурорское предостережение, в случае повторения-роспуск. Слабо?
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Липчанка

38 минут назад
Дозвониться не могу. Музыка играет. Связь с данной организацией отсутствует .
ответить

Просто нет слов

39 минут назад
Личный кабинет не работает выдаёт ошибку 508. Электронная почта не проходит, не найден электронной адрес.. ПРОКУРАТУРА АУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Военпенс

40 минут назад
Да просто не оплачивать квитанции РВК, всем городом, пусть на колени встанут перед народом, попросят как следует, ну и, расценки снизят
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Ага

47 минут назад
Сайт их и сейчас не работает. Невозможно зайти в личный кабинет.
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Лиза

49 минут назад
Прокуратура будет разбираться в ситуации 2 - 3 недели? Да тут за 10 минут можно разобраться!
ответить

Просто отличная работа.

50 минут назад
Электронная почта не работает, сайт не принимает письма. Они попадают в спам, так как электронной адрес не найден или не принимает входящие письма. Это 14:46 на 21 февраля 2023.
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Елена

сегодня, 14:35
До какого числа можно подавать копии
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Потребитель.

сегодня, 14:34
Пока прокуратура разберётся все сведенья соберут а вот довавят ли новые данные это вопрос. Семь офис РВК забит бумажными ящиками с информацией и она лежит в проходе так же является почти в доступность любому.
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