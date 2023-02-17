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Шанс на движение: липчан просят помочь четырехмесячной Каролине

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#благотворительность
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Шанс на движение: липчан просят помочь четырехмесячной Каролине

У девочки редкое заболевание – spina bifida. Это врождённый дефект закрытия позвоночного столба, или расщепление позвоночника. Ещё болезнь называют менингеальной грыжей. В случае маленькой липчанки болезнь проявилась в той форме, когда спинной мозг и нервы патологически изменены. У таких детей наблюдаются парезы ниже места дефекта и нарушения функций органов малого таза. 

- Каролина – наша вторая дочка, такая же желанная, как ее старшая сестренка Милана. Наблюдение во время беременности не предвещало никакой беды. Грыжу заметили сразу после рождения – она выглядела как шишка на позвоночнике, - рассказывает мама маленькой липчанки Ольга Гаврилова. – Когда вернулись домой, я стала искать клиники, где можно сделать Каролине операцию – в Санкт-Петербурге, Москве. К сожалению, непосредственно в России опыт таких операций еще не очень большой из-за того, что заболевание редкое, а риски высокие. Педиатр предложила нам рассмотреть в качестве альтернативного варианта клинику Assuta в Израиле, где подобные операции делают давно, и накоплен большой и успешный опыт их проведения. 

Ольга отправила в клинику медицинские документы и результаты обследований, получила ответ, что в их случае возможно подарить девочке шанс на обычную жизнь, в которой она сможет ходить, прыгать и бегать. 

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В апреле девочке предстоит операция в израильской клинике Assuta. Ей проведут микронейрохирургическую операцию с реконструктивной пластикой дефекта позвоночного канала. Оперативное вмешательство позволит закрыть костный дефект, сохранить функции неповреждённой части спинного мозга, а также притормозить деформацию повреждённой части и сохранить двигательную активность ребёнка. Врачи иссекут грыжевый мешок, сохранив максимальное количество нервных корешков в затронутой грыжей области. Оплату непосредственно операции – более четырех миллионов рублей – взял на себя благотворительный фонд Worldvita. Но фонд может оплатить только медицинские процедуры. Сейчас семье маленькой Каролины Гавриловой нужна помощь, чтобы оплатить необходимые сопутствующие расходы, связанные с лечением – услуги координатора, покупку корсетов, необходимых медицинских товаров, а также проживание. Часть необходимой суммы семья собрала, однако требуется еще около 538 тысяч рублей. 

- Я ушла в декрет ещё в 2020 году, со старшей дочкой, Милане в марте будет три года, - объясняет Ольга. - Работает у нас только папа. Самим нам сейчас собрать такую сумму нереально.

Реквизиты для помощи Каролине: 40817810835003090621. Можно перевести деньги по номеру телефона: 8-950-803-72-79, карта Сбербанка привязана к номеру, получатель Гаврилова Ольга Николаевна.


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958
#благотворительность
4

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