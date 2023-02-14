Общество

сегодня, 15:23

«Зеленхозе» высадит в Липецке более миллиона растений

4 459
#озеленение
1
«Зеленхозе» высадит в Липецке более миллиона растений

В конце апреля МУП «Зеленхоз»  начнет весенние высадки растений. Озеленители уже разработали эскизы цветников и посеяли рассаду в теплицах. 

В этом году на улицах Липецка «Зеленхоз» высадит различные виды многолетних цветов: похожие на фиалки виолы, пеларгонии, примулы, георгины, армерии, а также узколистную лаванду и полукустарники – вербены. Всего — более миллиона растений.
 
— При разработке эскизов учитываем не только колористические решения, но и периоды цветения. Стараемся высаживать цветы так, чтобы весь сезон клумбы радовали жителей и гостей города яркими красками, — говорит директор «Зеленхоза» Елена Мачнева.
 
Весной у Быханова сада, на площади Плеханова, улицах Терешковой и Московской разобьют новые клумбы. Возле парка высадят кустарники и цветы. Здесь можно будет увидеть сочетание оттенков розового, бордового, голубого и зелёного. Возле памятника Героям Первой мировой войны на улице Терешковой вырастут можжевельники и примулы. Цветники расположатся с двух сторон от мемориала. На Московской клумбы высадят в центре кольцевой развязки и на повороте к больнице. Тут будут красоваться туи и пеларгонии.
 
- Всё чаще используем многолетники. Они добавляют изысканность и эстетичность клумбам, отлично сочетаются с однолетними цветами, неприхотливы в уходе, - отметила Елена Мачнева.

Фото пресс-службы администрации Липецка
 

4 459
#озеленение
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ботаник

3 минуты назад
Там, где вырубили большие деревья, появились лужи, разрушается проезжая часть и фундаменты домов. Одно большое дерево испаряет до 200 литров воды в сутки. Иначе будет болото.
ответить

Парк Победы

15 минут назад
Все ёлки посохли. Наверное болезнь. Надо спасать, что осталось!
ответить

Мэл

41 минуту назад
На клумбах по ул Космонавтов (от ТЦ Торнадо до Ноябрьского) в прошлом году пырей и полынь росли. И это на такой оживленной улице!!! Никогда такого не было! Зеленхоз,ау! Есть в планах по озеленению эта улица или пырей это и есть озеленение по липецки?!
ответить

Садовод

сегодня, 15:51
А где деревья в бывшем зелёном городе Липецке? Пустыня в центре и в новых районах, вырубленный ЛТЗ, Сокол, пр.Победы, Советская, Зегеля и т.д. и т.п. Уродливые парки (Нижний вырублен, а Победы - как джунгли, зарос сорняком)
ответить

Еще в рубрике

«Я планирую работать»: председатель самого сложного департамента мэрии рассказала, почему заняла эту...
#Ирина Вербецкая #ЖКХ
«Я планирую работать»: председатель самого сложного департамента мэрии рассказала, почему заняла эту...

14 минут назад

Общество
Раненому мобилизованному выплатили полмиллиона рублей после вмешательства прокуратуры
#мобилизация #спецоперация
Раненому мобилизованному выплатили полмиллиона рублей после вмешательства прокуратуры

38 минут назад

Общество
Рассмотрение иска на 892,8 миллиона рублей к Липецкой кондитерской фабрике «Рошен» отложено до 21 ма...
#суд #Рошен
17
Рассмотрение иска на 892,8 миллиона рублей к Липецкой кондитерской фабрике «Рошен» отложено до 21 ма...

сегодня, 12:45

Общество
Мэрия Липецка готова заплатить за сбор шин и их вывоз на утилизацию миллион рублей
#шины #утилизация
18
Мэрия Липецка готова заплатить за сбор шин и их вывоз на утилизацию миллион рублей

сегодня, 11:42

Общество
Взявшегося благоустроить территорию у Центра дополнительного образования подрядчика включили в реест...
#УФАС #благоустройство
1
Взявшегося благоустроить территорию у Центра дополнительного образования подрядчика включили в реест...

сегодня, 11:12

Общество
Бюджет Липецкой области софинансирует замену лифтов в рамках капремонта
#фкр
Бюджет Липецкой области софинансирует замену лифтов в рамках капремонта

сегодня, 11:00

Общество