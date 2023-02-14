сегодня, 15:23
«Зеленхозе» высадит в Липецке более миллиона растений
В конце апреля МУП «Зеленхоз» начнет весенние высадки растений. Озеленители уже разработали эскизы цветников и посеяли рассаду в теплицах.
— При разработке эскизов учитываем не только колористические решения, но и периоды цветения. Стараемся высаживать цветы так, чтобы весь сезон клумбы радовали жителей и гостей города яркими красками, — говорит директор «Зеленхоза» Елена Мачнева.
Весной у Быханова сада, на площади Плеханова, улицах Терешковой и Московской разобьют новые клумбы. Возле парка высадят кустарники и цветы. Здесь можно будет увидеть сочетание оттенков розового, бордового, голубого и зелёного. Возле памятника Героям Первой мировой войны на улице Терешковой вырастут можжевельники и примулы. Цветники расположатся с двух сторон от мемориала. На Московской клумбы высадят в центре кольцевой развязки и на повороте к больнице. Тут будут красоваться туи и пеларгонии.
- Всё чаще используем многолетники. Они добавляют изысканность и эстетичность клумбам, отлично сочетаются с однолетними цветами, неприхотливы в уходе, - отметила Елена Мачнева.
Фото пресс-службы администрации Липецка
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