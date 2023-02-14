«Зеленхозе» высадит в Липецке более миллиона растений

В конце апреля МУП «Зеленхоз» начнет весенние высадки растений. Озеленители уже разработали эскизы цветников и посеяли рассаду в теплицах.

В этом году на улицах Липецка «Зеленхоз» высадит различные виды многолетних цветов: похожие на фиалки виолы, пеларгонии, примулы, георгины, армерии, а также узколистную лаванду и полукустарники – вербены. Всего — более миллиона растений.



— При разработке эскизов учитываем не только колористические решения, но и периоды цветения. Стараемся высаживать цветы так, чтобы весь сезон клумбы радовали жителей и гостей города яркими красками, — говорит директор «Зеленхоза» Елена Мачнева.



Весной у Быханова сада, на площади Плеханова, улицах Терешковой и Московской разобьют новые клумбы. Возле парка высадят кустарники и цветы. Здесь можно будет увидеть сочетание оттенков розового, бордового, голубого и зелёного. Возле памятника Героям Первой мировой войны на улице Терешковой вырастут можжевельники и примулы. Цветники расположатся с двух сторон от мемориала. На Московской клумбы высадят в центре кольцевой развязки и на повороте к больнице. Тут будут красоваться туи и пеларгонии.



- Всё чаще используем многолетники. Они добавляют изысканность и эстетичность клумбам, отлично сочетаются с однолетними цветами, неприхотливы в уходе, - отметила Елена Мачнева.



Фото пресс-службы администрации Липецка





