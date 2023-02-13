Общество
сегодня, 18:21
У «Лебедянского» большинство голосов, начинается второй этап голосования за название нового района
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На втором месте «Взлетный», на третьем - «Космический».
Подведены итоги первого этапа голосования, которое проходило на портале «Открытый Липецк» с 6 по 13 февраля, за название нового микрорайона примыкающего к Опытной Станции. Участники голосования, напомним, выбирали название из предложенных вариантов или могли внести свой.
«В опросе приняли участие 372 человека. За то, чтобы назвать новый микрорайон «Лебедянским», проголосовали 129 жителей областного центра (34,7 %), 56 респондентов (15,1%) отдали свой голос варианту за «Взлетный», 43 липчанина (11,6%) выбрали «Космический» и 33 (9,1 %) – «Рапсодию», - сообщает мэрия.
Также проголосовавшие прислали около 60 своих названий. В основном предложены варианты на космическую тематику – «Космос», «Галактика», «Созвездие», «Лунный», «Солярис», «Млечный путь» и другие. Также липчане предложили названия «Восточный», «Донецкий» и «Надежда». Один из респондентов отметил, что новому микрорайону следует дать имя Константина Ушинского, со дня рождения которого в этом году исполняется 200 лет.
На вопрос: как вы считаете, должно ли наименование микрорайона получить логическое развитие в названиях будущих улиц на данной территории? 280 человек (74,3%) ответили – да, и 84 (22,3%) - нет.
Второй этап голосования начался сегодня и завершится 20 февраля. В опросе уже нет графы «ваш вариант». Участникам опроса необходимо выбрать лучшие из представленных вариантов названий. Затем их направят в комиссию по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов для принятия решения.
«В опросе приняли участие 372 человека. За то, чтобы назвать новый микрорайон «Лебедянским», проголосовали 129 жителей областного центра (34,7 %), 56 респондентов (15,1%) отдали свой голос варианту за «Взлетный», 43 липчанина (11,6%) выбрали «Космический» и 33 (9,1 %) – «Рапсодию», - сообщает мэрия.
Также проголосовавшие прислали около 60 своих названий. В основном предложены варианты на космическую тематику – «Космос», «Галактика», «Созвездие», «Лунный», «Солярис», «Млечный путь» и другие. Также липчане предложили названия «Восточный», «Донецкий» и «Надежда». Один из респондентов отметил, что новому микрорайону следует дать имя Константина Ушинского, со дня рождения которого в этом году исполняется 200 лет.
На вопрос: как вы считаете, должно ли наименование микрорайона получить логическое развитие в названиях будущих улиц на данной территории? 280 человек (74,3%) ответили – да, и 84 (22,3%) - нет.
Второй этап голосования начался сегодня и завершится 20 февраля. В опросе уже нет графы «ваш вариант». Участникам опроса необходимо выбрать лучшие из представленных вариантов названий. Затем их направят в комиссию по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов для принятия решения.
3 547
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