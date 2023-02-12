47 минут назад
Глава Следкома потребовал доклад о ситуации с мусорным полигоном под Стебаево
Александр Бастрыкин затребовал от руководителя Следственного управления СКР по Липецкой области Евгения Шаповалова результаты расследования уголвоного дела о переводе земель сельхозназначения в промышленные, на которых планируется организация мусорного полигона
Жители села сообщили, что ранее земли сельхозназначения были переведены в промышленные для строительства мусорного полигона. По их данным это произошло незаконно. Ранее СУ СК России по Липецкой области возбудило по заявлениям граждан уголовное дело.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Липецкой области Евгению Владимировичу Шаповалову подготовить подробный доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных доводов обратившихся. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - говорится в сообщении информационного центра СК.
В этом году основной мусорный полигон Липецка и Липецкого района «Центролит» достигнет предельных значений заполнения. В качестве его замены с начала двадцатых годов рассматривался проект со строительством экотехнопарка в районе села Стебаево Липецкого района. Проект обсуждался трудно - жители Стебаевского сельсовета высказывались против будущего соседства с мусоркой.
2 февраля сессия Липецкого областного совета большинством голосом одобрила заключение концессионного соглашения о создании и эксплуатации «объекта по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов «Экотехнопарк Липецкого района». Концессия заключена между Липецкой областью и ООО «СтройСельхозГарант». По ее условиям, на землях Стебаевского сельсовета, примерно в двух километрах от сёл Круглое и Никольское расположится экотехнопарк по переработке мусора. Он будет обслуживать Липецк и три района – Липецкий, Задонский и Хлевенский.
100% мусора будут подлежать сортировке, 50% – утилизации, 15% сырья – вторичной переработке.
Профинансирует проект «Российский экологический оператор». Компания выделит на него 2,6 млрд рублей заёмных средств.
Правительство области 12 лет будет рассчитываться по обязательствам. Строительство экотехнопарка осуществит ООО «СтройСельхозГарант».
– Все технологические решения, изыскания и экспертизы проведены, такой контракт был заключен еще в 2021 году, – сообщила депутатам на сессии начальник управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина.
))))
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==иван