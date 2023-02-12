Общество

47 минут назад

Глава Следкома потребовал доклад о ситуации с мусорным полигоном под Стебаево

6 417
#мусорный полигон #экотехнопарк
Глава Следкома потребовал доклад о ситуации с мусорным полигоном под Стебаево

Александр Бастрыкин затребовал от руководителя Следственного управления СКР по Липецкой области Евгения Шаповалова результаты расследования уголвоного дела о переводе земель сельхозназначения в промышленные, на которых планируется организация мусорного полигона

Как сообщает сегодня информационный центр СК России, ранее в Следственный комитет России обратили жители села Стебаево, по соседству с которым планируется создание мусорного полигона.

Жители села сообщили, что ранее земли сельхозназначения были переведены в промышленные для строительства мусорного полигона. По их данным это произошло незаконно. Ранее СУ СК России по Липецкой области возбудило по заявлениям граждан уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Липецкой области Евгению Владимировичу Шаповалову подготовить подробный доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных доводов обратившихся. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - говорится в сообщении информационного центра СК.

В этом году основной мусорный полигон Липецка и Липецкого района «Центролит» достигнет предельных значений заполнения. В качестве его замены с начала двадцатых годов  рассматривался проект со строительством экотехнопарка в районе села Стебаево Липецкого района. Проект обсуждался трудно - жители Стебаевского сельсовета высказывались против будущего соседства с мусоркой.

2 февраля сессия Липецкого областного совета большинством голосом одобрила заключение концессионного соглашения о создании и эксплуатации «объекта по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов «Экотехнопарк Липецкого района». Концессия заключена между Липецкой областью и ООО «СтройСельхозГарант». По ее условиям, на землях Стебаевского сельсовета, примерно в двух километрах от сёл Круглое и Никольское расположится экотехнопарк по переработке мусора. Он будет обслуживать Липецк и три района – Липецкий, Задонский и Хлевенский.

100% мусора будут подлежать сортировке, 50% – утилизации, 15% сырья – вторичной переработке.

Профинансирует проект «Российский экологический оператор». Компания выделит на него 2,6 млрд рублей заёмных средств.

Правительство области 12 лет будет рассчитываться по обязательствам. Строительство экотехнопарка осуществит ООО «СтройСельхозГарант».

 – Все технологические решения, изыскания и экспертизы проведены, такой контракт был заключен еще в 2021 году, – сообщила депутатам на сессии начальник управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина.
6 417
#мусорный полигон #экотехнопарк

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

))))

14 минут назад
Идея дня, браво!
ответить

Странные люди

15 минут назад
Почему они не хотят соседствовать с мусоркой? Обычно же все очень "за". Давайте сделаем мусорку возле коттеджа какого - нибудь отца города. Или матери. И посмотрим на их радость.
ответить

Идея дня

18 минут назад
Поселить там проголосовавших "за" и всех руководителей этого"парка". Пусть следят за экологией лично.
ответить

Идея дня

22 минуты назад
Поселить там проголосовавших "за" и всех руководителей этого"парка". Пусть следят за экологией лично.
ответить

Эх

31 минуту назад
Удивляет только кто может за это проголосовать...
ответить

==иван

31 минуту назад
Российский экологический оператор». Компания выделит на эти цели 2,6 млрд рублей заёмных средств..это кто .правильно бастрыкин решил эту мыльницу закрыть.
ответить

Еще в рубрике

На трассе М-4 «Дон» «Фольксваген Пассат» врезался в отбойник
#ДТП
11
На трассе М-4 «Дон» «Фольксваген Пассат» врезался в отбойник

сегодня, 12:36

Общество
В Университетском отключат холодную воду
#Погода
1
В Университетском отключат холодную воду

вчера, 15:12

Общество
А знаете ли вы, что город Грязи собирались назвать Ежовым?
#знаете ли вы #краеведение
184
А знаете ли вы, что город Грязи собирались назвать Ежовым?

вчера, 09:03

Общество
Выходные в Липецке: забег «Love is…» вместо «Лыжни России», фестиваль бардов, и в гости к кайманам
#Выходные в Липецке
1
Выходные в Липецке: забег «Love is…» вместо «Лыжни России», фестиваль бардов, и в гости к кайманам

вчера, 09:00

Общество
Липецкая вечЁрка: автобус сбил подростка, кадровый рейтинг и сколько должна ехать скорая помощь
#вечЁрка #корова #кадры
5
Липецкая вечЁрка: автобус сбил подростка, кадровый рейтинг и сколько должна ехать скорая помощь

10.02.2023 20:23

Общество
За некачественную воду жителям деревни вернут более 473 тысяч рублей
#ЖКХ #вода
18
За некачественную воду жителям деревни вернут более 473 тысяч рублей

10.02.2023 17:29

Общество