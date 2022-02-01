Общество

сегодня, 17:02

В Стебаево к зданию сельсовета выстроилась очередь почти из 50 человек

30 1921
#Стебаево #экотехнопарк #полигон
7

А ещё у сельсовета выстроили свою «стену плача» из плакатов.

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Сегодня в Стебаево прошёл очередной сход жителей, возмущающихся планами строительства экотехнопарка в Липецком районе.

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- Это не митинг, мы просто встали перед сельсоветом в очередь на приём к главе и депутатам, - сразу предупреждают жители девяти окрестных сёл.

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Но поговорить к ним никто не вышел. Глава администрации Стебаевского сельсовета Алексей Русанов — на больничном. Сам сельсовет — на удалёнке, как раз с 1 февраля 50% сотрудников администрации сельского поселения переведены на дистанционную работу, личный прим граждан ограничен и теперь ведётся только в среду и пятницу до обеда по предварительной записи. Семь депутатов сельсовета сегодня собрались на заочную сессию.

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- Сегодня сессия депутатов обсудит изменения генплана и изменения правил землепользования и застройки, а мы бы хотели увидеть депутатов воочию, ещё раз к ним обратиться, - рассказала активистка Ольга Попова. - Но с нами никто не разговаривает. Эти вопросы непосредственно касаются наших сёл. Суть в том, что наши чернозёмные земли, пахотные поля, на которых сажают различные сельскохозяйственные культуры, хотя перевести в промышленные. Это поле, которое хотя сделать промзоной, находится мене чем в двух километрах от села Круглое, мене чем в четырёх километрах от села Черёмушки, такие же небольшие расстояния от других сёл… Мы боимся экологической катастрофы! Здесь будет невозможно жить!

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Жители сел — по большей части женщины, говорят, что будет загублен «святой источник», почему-то — храм и взывают к поддержке всех православных страны.

Ещё один аргумент, который приводят протестующие против экотехнопарка: в годы Великой Отечественной войны на территории села Круглое действовал госпиталь, и полигон могут построить на месте не найденных могил солдат.

И последнее — в окрестностях есть пруд, в котором живут краснокнижные животные - бобры.

В руках плакаты с лозунгами: «Люди важнее мусора», «Мы против свалки в Стебаево», «Сохраним землю для потомков», «Сохраним природу нашего края», «Мы против перевода земли», «Полигону ТБ говорим нет», «Нет свалки рядом с домом» и другие.

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Хотя жителям сёл уже ни раз объясняли: свалки не будет, будет экотехнопарк, который крайне необходим: срок эксплуатации мусорного полигона «Центролит» заканчивается, а замену ему как раз собираются построить рядом с селами Стебаево, Черемушки, Архангельские Борки, Маховище, Никольское, Круглое и деревень Чудовка, Лозы, Долгая Липецкого района.

Планируется построить комплекс по переработке и захоронению отходов, причем перерабатываться должно не менее 50% мусора. Полигон будет обслуживать Липецк, Липецкий, Задонский и Хлевенский районы. Место для полигона выбирали, учитывая его влияние на окружающую среду и просчитывая экономическую составляющую.

В бюджете уже заложены 20 миллионов рублей на проектно-сметную документацию будущего полигона площадью 50 гектаров. Планируемая мощность экотехнопарка — около 200 тысяч тонн мусора в год. Ввести полигон в эксплуатацию планируют в 2023 году.

Экологи уверяют: при выборе земельного участка учтены водоохранные зоны, особо охраняемые природные территории, пути миграции животных. Выбранный участок признан безопасным.

С этим категорически несогласны невольные соседи будущего экотехнопарка: среди выстроившихся сегодня в очередь к сельсовету были и бабушки-одуванчики в пуховых платках, и мужчины на дорогих внедорожниках. Никто не хочет жить рядом с мусором. И не только в Стебаево — если бы такой объект решили построить где-то в другом месте — было бы тоже самое.

- В России нет ни одного экотехнопарка, который работал бы так прекрасно, как рассказывают чиновники, - говорят селяне.

И пока конструктивного диалога с жителями никак не получается: вот и сегодня они постояли с плакатами у закрытых дверей, а потом выстроили своеобразную стену плача из своих брошенных лозунгов у здания сельсовета.

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- Скорее всего, когда полигон построят, будет все нарушаться, всё идти в наши реки, в нашу воду, а предприниматели будут просто платить штрафы — им это удобнее, - накручивают себя жители сёл.



30 1921
#Стебаево #экотехнопарк #полигон
7

Комментарии (30)

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Антисоветчик

58 секунд назад
Есть "правильное" решение: утилизировать мусор, там где он возникает, Например, для Липецка, можно построить полигон в районе ул, Советской и Первомайский на пересечении с улицей Фрунзе.
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Да

2 минуты назад
Нужны ли сельские администрации, что ими делать
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И что же

5 минут назад
Обязательно строить в этом месте, если народ говорит об истории этих земель, зачем всё поганить, неужели мало земли где рядом нет сёл ? В Добровском районе построили свалку на перекрёстке она и ни кому не мешает и запаха и прочих дел.
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Эх

9 минут назад
Как специально... Не ужели нет земель, где нет рядом сел, да таких полно... Просто надо выжить....
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Ира

10 минут назад
Вот так уничтожаются села и деревни. Всё постепенно будет вымирать, природа погибнет. Зато набьются карманы чиновников. А с этими карманами куда потом. Мы не вечны на земле... Побойтесь Бога, оставьте природу людям, которые в ней нуждаются. Не для всех людей деньги на первом месте. Уходите прочь со своим Полигоном!!!
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Гость

10 минут назад
Вроде бы губернатор говорил, что пока он будет, то полигонов в области не будет
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Aleksa

11 минут назад
Я уверена есть места которые отдалены от населенных пунктов менее 30 км , ищите уважаемые Чиновники и вы найдёте это место, Зачем убивать экологию напрочь ,и так Липецк наверное уже на 2 месте по онкологии
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Елена

11 минут назад
Почему нельзя найти место в удалении от сел? И построить туда дорогу. Нельзя идти лёгким путем.
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Светлана

13 минут назад
Мусорный полигон хотят разместить на черноземе.Местность пронизана родниками.Рядом Святой источник.
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Aleksa

14 минут назад
Там непросто источники вокруг святые ,там много краснокнижных растений , животных ,вода которой нет аналогов
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