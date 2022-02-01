В Стебаево к зданию сельсовета выстроилась очередь почти из 50 человек

А ещё у сельсовета выстроили свою «стену плача» из плакатов.

Сегодня в Стебаево прошёл очередной сход жителей, возмущающихся планами строительства экотехнопарка в Липецком районе.- Это не митинг, мы просто встали перед сельсоветом в очередь на приём к главе и депутатам, - сразу предупреждают жители девяти окрестных сёл.Но поговорить к ним никто не вышел. Глава администрации Стебаевского сельсовета Алексей Русанов — на больничном. Сам сельсовет — на удалёнке, как раз с 1 февраля 50% сотрудников администрации сельского поселения переведены на дистанционную работу, личный прим граждан ограничен и теперь ведётся только в среду и пятницу до обеда по предварительной записи. Семь депутатов сельсовета сегодня собрались на заочную сессию.- Сегодня сессия депутатов обсудит изменения генплана и изменения правил землепользования и застройки, а мы бы хотели увидеть депутатов воочию, ещё раз к ним обратиться, - рассказала активистка Ольга Попова. - Но с нами никто не разговаривает. Эти вопросы непосредственно касаются наших сёл. Суть в том, что наши чернозёмные земли, пахотные поля, на которых сажают различные сельскохозяйственные культуры, хотя перевести в промышленные. Это поле, которое хотя сделать промзоной, находится мене чем в двух километрах от села Круглое, мене чем в четырёх километрах от села Черёмушки, такие же небольшие расстояния от других сёл… Мы боимся экологической катастрофы! Здесь будет невозможно жить!Жители сел — по большей части женщины, говорят, что будет загублен «святой источник», почему-то — храм и взывают к поддержке всех православных страны.Ещё один аргумент, который приводят протестующие против экотехнопарка: в годы Великой Отечественной войны на территории села Круглое действовал госпиталь, и полигон могут построить на месте не найденных могил солдат.И последнее — в окрестностях есть пруд, в котором живут краснокнижные животные - бобры.В руках плакаты с лозунгами: «Люди важнее мусора», «Мы против свалки в Стебаево», «Сохраним землю для потомков», «Сохраним природу нашего края», «Мы против перевода земли», «Полигону ТБ говорим нет», «Нет свалки рядом с домом» и другие.Хотя жителям сёл уже ни раз объясняли: свалки не будет, будет экотехнопарк, который крайне необходим: срок эксплуатации мусорного полигона «Центролит» заканчивается, а замену ему как раз собираются построить рядом с селами Стебаево, Черемушки, Архангельские Борки, Маховище, Никольское, Круглое и деревень Чудовка, Лозы, Долгая Липецкого района.Планируется построить комплекс по переработке и захоронению отходов, причем перерабатываться должно не менее 50% мусора. Полигон будет обслуживать Липецк, Липецкий, Задонский и Хлевенский районы. Место для полигона выбирали, учитывая его влияние на окружающую среду и просчитывая экономическую составляющую.В бюджете уже заложены 20 миллионов рублей на проектно-сметную документацию будущего полигона площадью 50 гектаров. Планируемая мощность экотехнопарка — около 200 тысяч тонн мусора в год. Ввести полигон в эксплуатацию планируют в 2023 году.Экологи уверяют: при выборе земельного участка учтены водоохранные зоны, особо охраняемые природные территории, пути миграции животных. Выбранный участок признан безопасным.С этим категорически несогласны невольные соседи будущего экотехнопарка: среди выстроившихся сегодня в очередь к сельсовету были и бабушки-одуванчики в пуховых платках, и мужчины на дорогих внедорожниках. Никто не хочет жить рядом с мусором. И не только в Стебаево — если бы такой объект решили построить где-то в другом месте — было бы тоже самое.- В России нет ни одного экотехнопарка, который работал бы так прекрасно, как рассказывают чиновники, - говорят селяне.И пока конструктивного диалога с жителями никак не получается: вот и сегодня они постояли с плакатами у закрытых дверей, а потом выстроили своеобразную стену плача из своих брошенных лозунгов у здания сельсовета.- Скорее всего, когда полигон построят, будет все нарушаться, всё идти в наши реки, в нашу воду, а предприниматели будут просто платить штрафы — им это удобнее, - накручивают себя жители сёл.