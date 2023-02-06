Общество

30 минут назад

Липецкая вечЁрка: название для нового микрорайона, перекладка водопроводов и спасение собаки

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#вечЁрка #строительство #«РВК-Липецк» #животные
Липецкая вечЁрка: название для нового микрорайона, перекладка водопроводов и спасение собаки

Сегодня, 6 февраля, мэрия предложила липчанам придумать название нового микрорайона, директор «РВК-Липецк» Александр Шачнев рассказал о плане строительства магистрального водопровода, и прохожие в Добром спасли из реки собаку.

Самой популярной новостью сегодня стало предложение от мэрии придумать название строящегося микрорайона. Его возводят в границах улиц Виктора Музыки, Михаила Трунова, трассы Орел-Тамбов и Лебедянского шоссе. Проголосовать за название района можно  здесь до 13 февраля.

Мэрия предлагает четыре варианта: «Взлетный», «Лебедянский», «Космический» и «Рапсодия». Последний вариант оказывается, не имеет отношения к музыке: дело в рапсе и сое, которые выращивают неподалеку от Опытной станции.

Те, кому не приглянулись четыре варианта от мэрии, могут предложить свой. Комментаторы GOROD48 уже набросали множество предложений: «Заря», «Новая Зеландия», «Садовый», «Пригородный», «Юность», «Ипотечный», «Радужный», «Околица», «Народный», «Тамбовский», «Детский», «Лучший» и «Гагаринский».

В обновление городских сетей водоснабжения и водоотведения «РВК-Липецк» обещает вложить четверть миллиарда рублей. По концессионному соглашению в этом году компания собирается построить магистральный трубопровод от проспекта Победы до улицы Индустриальной, который решит водоснабжения частного сектора поселка Коровино летом. Также запланировано обновление водопроводных насосных станций. Для улучшения качества питьевой воды на водозаборе «Матырский» будут построены две эксплуатационные скважины. Бурение новых скважин в этом году запланировано и в поселке Северный Рудник. Будет обновлено четыре километра сети водоснабжения в поселках ЛТЗ, НЛМК и Сырском Руднике, а также переложены свыше двух километров канализационных сетей в Левобережном районе города.

Где летом появятся траншеи энергетики пока не говорят: изыскательские работы еще не закончены.

— Одно дело основную магистраль менять, а другое дело магистрали, которые идут по микрорайонам и домам. Чтоб провести ремонт 1-3 домов, отключают по целым улицам. Порвалась труба у дома, меняйте её до распределительного колодца. Нет надо чепик забить, а через неделю копать в двух метрах от старого порыва. Что сейчас и происходит во многих местах, — заметил Гость.

А в селе Доброе случайные прохожие вытащили из реки собаку. Как пес попал в воду, так и осталось неизвестным. Видео спасения животного наполнило понедельник позитивом. 

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— Пусть ваше добро вернётся вам в стократном объеме! Спасибо за пёсика! — поблагодарил Гость.

— Спасибо неравнодушным людям за спасение собачули. Здоровья всем! — добавила Лиза.

В последнее время, что-то на редкость много новостей с участием животных. То  енот сбежит, то  косуля в детский сад забредет. Кстати, косули, по мнению охотоведов, стали чаще выходить к людям из-за того, что дороги посыпают солью, а  для животных она лакомство.

И обратите внимание, завтра в Липецке похолодает, одевайтесь теплее. По прогнозам синоптиков, ночью будет от -11 до -13 градусов, а днем — от -6 до -8 градусов.
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#вечЁрка #строительство #«РВК-Липецк» #животные

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