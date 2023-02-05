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В Липецке сняли с дерева енота

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#енот #побег #зоозащитники
В Липецке сняли с дерева енота

Зооволонтеры ищут хозяев енота, который забрался на дерево в районе Сырского Рудника

На телефон службы спасения 112 поступил вызов от липчан, заметивших на дереве в районе пруда, неподалеку от переулка Клеверного, енота.

Спасатели передали заявку зоозащитникам из приюта «Счастливый берег».

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Зооволонтеры сняли южноамериканское животное с дерева и теперь разыскивают его хозяев.





3 февраля в центре Липецка, на территорию детского сада №1 по улице Желябова забежала косуля. 

Животное поймали госинспекторы по охране диких животных и отвезли в лес. 

Фото и видео: https://vk.com/happy_coast_lp


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#енот #побег #зоозащитники

Комментарии (3)

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Лиза

5 минут назад
Спасибо сотрудникам "Счастливого берега" за помощь животному.
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lugov

35 минут назад
Давайте еще всех ворон с тополей снимите! Дайте зверям волю
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Похоже они только по бумагам?

46 минут назад
А ГДЕ ЖЕ ОТЛОВЩИКИ ЖИВОТНЫХ ИЗ ТАМБОВА? ОНИ ЖЕ У НАС ОТЛАВЛИВАЮТ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ. А ЕЩЁ ОНИ ТАК ЖЕ ОТВЕЧАЮТ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ИХ.
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