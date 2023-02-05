сегодня, 08:28
В Липецке сняли с дерева енота
Зооволонтеры ищут хозяев енота, который забрался на дерево в районе Сырского Рудника
Спасатели передали заявку зоозащитникам из приюта «Счастливый берег».
Зооволонтеры сняли южноамериканское животное с дерева и теперь разыскивают его хозяев.
3 февраля в центре Липецка, на территорию детского сада №1 по улице Желябова забежала косуля.
Животное поймали госинспекторы по охране диких животных и отвезли в лес.
Фото и видео: https://vk.com/happy_coast_lp
Лиза
lugov
Похоже они только по бумагам?