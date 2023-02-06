Завтра в Липецкой области до -9

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием восточной периферии Скандинавского антициклона – погода ожидается без существенных осадков, температура незначительно понизится.



Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 февраля – 6-8 градусов мороза, что около нормы, 8 февраля – 9-10 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -9 до -14 градусов, днем – от 4 до 9 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью будет от -11 до -13 градусов, днем – от -6 до -8 градусов.



День 6 февраля стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 34 градусов мороза.



