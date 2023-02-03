32 минуты назад
Липецкая вечЁрка: в детский сад забежала дикая косуля, как сократить ОДН и аэропорт передается в аренду
Сегодня, 3 февраля, сторож утром в садике вдруг обнаружил дикое животное, липчанин Александр Бабин предлагает памятку по снижению ОДН, и стало известно, что аэропорт «Липецк» сдали в аренду.
— Она в два часа ночи у прокуратуры прогуливалась, причем была абсолютно спокойна, — доложил Сосед.
— Это же поставка детсадовскую столовую была, а дети теперь будут голодные сидеть, — высказал свою версию Эх.
А в лесу сегодня нашли внутренние органы взрослой лосихи. Полиция начала доследственную проверку, чтобы выяснить, идет ли речь о браконьерстве, либо животное пало и им пообедали хищники.
Вот-вот липчанам принесут квитанции за содержание жилья с по-новому начисленными суммами за ОДН. У кого-то они могут оказаться весьма внушительными. Липчанин Александр Бабин рассказал, как снизить платежи. Дело это нелегкое, он в свое время потратил пять месяцев.
Для этого надо подавать показания всем в одно время, 23 числа, провести энергоаудит дома и заставить соседей платить по счетчикам, а не хитрить. Рецепт не новый, тут главное, чтобы хватило сил его исполнить. Да и соседям пока поянть, что воруют они ресурс теперь исключительно у себя. Эта новость стала одной из самых популярных сегодня и собрала под сотню комментариев. Каждый прикидывает, сколько ему придется за коммуналку в феврале заплатить. Читатели в основном возмущались ситуацией.
— Согласится ли кто быть старшим по дому и входить с состав совета дома, думаю, мало кто на себя взвалит эту ношу. Приходилось не раз обращаться за свою квартиру, подъезд, за какие-то неисправности в общем коридоре. Были настойчивые многократные обращения везде, поверьте, чтобы добиться, можно сойти с ума! — оставил отзыв комментатор.
Международный аэропорт «Липецк», из которого уже почти год не летают гражданские самолеты, вдруг сдали в аренду на 30-ть лет. Заполучило имущество по конкурсу дочернее предприятие группы компаний «Аэрофьюэлз». Это один из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов в России.
Областной бюджет теперь не будет тратиться на содержание воздушной гавани. А арендатор планирует вложить в обновление аэропорта полмиллиарда рублей. И минтранс в ближайшие три года обещает выделить средства. Пассажиропоток собираються довести до 300 000 в год.
Теперь дело за малым, осталось только дождаться, когда «небо откроют». Международным аэропорт считается аж с 2008 года, но регулярных рейсов за границу за это время так наладить не удалось. Новость читателей зацепила, но не обрадовала.
— И полетим в Нью-Васюки, — скептически написал Ося Бендер.
— Сейчас под все аренды, концессии наберут кредитов и будет администрация потом по уши в долгах расплачиваться лет 200, — обеспокоенно заметил Ваха.
— Когда дорогу доделаете к этому аэропорту, третий год пошёл? — спросил Мимо проходил.
— Все имущество, все сети распродали. Скоро жителей в концессию и аренду сдавать будут! — злобно заметил Местный.
— Отдать в концессию следственный комитет и прокуратуру, чтобы к мэру не было неудобных вопросов, — добавил Борец.
Очередной циклон с Атлантики принесет в Липецкую область снег разной интенсивности. В Липецке завтра, по прогнозам синоптиков, он будет небольшим. А днем может и вовсе растаять, так как температура ожидается от 0 до 2 градусов. Тем, кто думает, как провести выходные, рекомендуем съездить в недавно открытую после долгого простоя музей-усадьбу «Край Долгоруковский».
Электорат