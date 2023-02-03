Сюрреалистический сельский музей: версия 2:0

GOROD48 посмотрел, как существует музей «Край Долгоруковский» после смерти его создателя. В конце прошлого года музей вновь открылся, после нескольких лет простоя из-за нарушений пожарной безопасности. Недавно сельский музей включили в проект «Непослушное искусство», созданный с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив. Центр развития культуры и туризма Липецкой области начал продвигать его на своих ресурсах.

Заходя в музей «Край Долгоруковский», сначала испытываешь удивление, а потом, когда заведующая Надежда Крюкова начинает рассказывать об экспонатах, создается впечатление, что попал диковинную кладовую, которая слегка напоминает музей Сальвадора Дали в Фигерасе. По бумагам это районный краеведческий музей, а на деле редкое собрание наивного искусства. Кто-то подобное называет хламом, а блогер Илья Варламов — самым сюрреалистическим сельским музеем в мире, или арт-центром.Сейчас музеем заведует Надежда Крюкова, хотя слово заведующая здесь неуместно, скорее — хозяйка. Этот музей создал ее отец — Иван Христенко, ей он достался, можно сказать по наследству. Создавался музей, как многие в советские времена, к 50-летию Октябрьской революции.— Первый секретарь Долгоруковского райкома партии Николай Егоров пригласил лектора Ивана Христенко и сказал: «Ты теперь директор музея, завтра статья в газете выйдет» — рассказывает Надежда Крюкова.Тогда никому и в голову не пришло, во что выльется это распоряжение. Первые экспонаты принесли селяне. А потом Иван Христенко развернулся во всю мощь своего самобытного таланта. Со временем краеведческий музей превратился в авторский. Иван Христенко собрал и сделал сам экспонаты, иллюстрирующие многовековую историю района в его интерпретации. И сам стал главным его экспонатом — живым воплощением вымышленного персонажа братьев Жемчужниковых — Козьмой Прутковым. Мучил чиновников сатирой и критикой. В глаза говорил, что думал. При этом все силы отдавал музею. Устраивал исторические интерактивные спектакли задолго до того, как подобные формы вошли в моду. И создал в музее неповторимую атмосферу.— Он погружал в ту атмосферу, которая по особому заставляла звучать экспонаты, — так это называет дочь создателя музея.Не мытьем так катанием, через некоторое время после смерти Ивана Христенко музей закрыли. Официальная причина — проблемы с пожарной безопасностью. Четыре года он не принимал посетителей.Второе открытие музея случилось также, как и открытие — на Покров, 14 октября 2022 года. Формально — это не отдельный музей, а филиал Краеведческого музея Липецкой области. Новый директор, Евгения Смелова оценила уникальность долгоруковского музея и вопрос с пожарной безопасностью был решен.Сейчас в музее работают четыре человека: заведующая, научный сотрудник смотритель и уборщица. Новые экспонаты прибавляются редко, некуда ставить, да и жалко менять особую энергетику авторского музея.Надежда получила необычное наследство от отца. В таком месте мало кто согласится бы работать. Она сокрушается, неповторимую манеру работы отца, конечно, никто не заменит, как ни старайся. Но старается работать с полной отдачей.— Не люблю формализм в работе, а это сейчас сплошь и рядом, — говорит Надежда.Надежда закончила педагогический институт, работала учителем химии и географии, с 2000 года стала помогать отцу. В музее более трех тысяч экспонатов. Иван Христенко их постоянно модернизировал и делал новые, после его смерти многое обветшало. Особенно стали плохи скульптуры, которые находятся во дворе.Да и сам музей требует ремонта. Надежда Ивановна рада тому, что строительная фирма из Липецка фактически бесплатно перекрыла крышу. Заведующая надеется, что со временем появится теплый туалет и горячая вода. А студентам-реставраторам она бы предложила «набить руку» на восстановлении скульптур.Неожиданно после смерти Ивана Христенко на крыше здания музея стали жить голуби.