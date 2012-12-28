Сегодня в Липецке: забавы агнлийских аристократов, представители каких профессий боятся, что их скоро заменит ИИ

Нас ждут открытие новой выставки, гулянья под открытым небом и очень скучная история.

Конец рабочей недели будет отмечен небольшим потеплением, температура днём поднимется от +23 до +25 градусов. Кроме того, пятница пройдёт преимущественно без осадков.









- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.









– ул. Осипенко, 10, 12, 14, 16, 22/5.





















С 11:00 до 22:00 сегодня будут работать аттракционы недавно открытого Петропарка (6+)









В 16:00 в Нижнем парке возле домика Петра I липчан приглашают поиграть в крокет (6+).









Домик Петра I

В 17:00 в Галерее Назарова (ул. Желябова, 4) откроется выставка работ Евгения Сальникова «Вдохновение» (12+).









Одна из абстрактных работ автора

В 18:00 в Липецком областном краеведческом музее начнётся художественный мастер-класс «Гармония пространства: рисуем человека в пейзаже» (12+).





В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. театральная, 2) покажет пушкинскую классику «Онегин» (12+).









51% липчан в опросе SuperJob заявили, что не боятся развития ИИ. Доля тех, кто опасается искусственного интеллекта растёт с возрастом: среди людей до 35 лет фобию испытывают 11%, а среди тех, кому за 45 лет – уже 19%.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29;- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5ст.1;- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6;- ул. Депутатская, 92, 94;- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16;- ул. Индустриальная, 2а, 2б, 4/1, 4а, 4б;- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;- ул. М.И. Неделина, 30, 32, 41, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63;- ул. Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а;- ул. Студенческий городок, 10, 14;- ул. Юношеская, 13;- пл. Победы, 3;- пр-т. Победы, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27, 47,49, 53, 55, 59а, 61, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 69а, 69а вл.1, 69а к.2, 69а к.3, 67а стр.1, 67а стр.2, 88, 90, 90а, 92, 92а,92б, 94, 94а, 96, 98а;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Почтовой, Шахматной, переулков Бытового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Сырского, Технологического, Усадебного, Чистого.С 9:00 до 17:00 обесточат:– ул. имени Н.К. Крупской;В пятницу ситуация на дорогах города особенно напряжённая, поэтому не обойтись без приложения, которое может предупредить о заторах.С полудня в парке Победы уже начнутся развлекательные мероприятия, которых в пятницу будет немало на городских общественных пространствах. Все они в графике мэрии Липецка.Напоминаем, что они работают только три дня в неделю – пятницу, субботу и воскресенье. Это связано с тем, что благоустройство территории ещё не завершено. С понедельника по четверг на его территории кипят работы по обновлению.Если вы уже побывали в Петропарке, то напишите в комментариях – как вам?Старинная английская аристократическая игра. Правилам и базовой технике научат организаторы – сотрудники Липецкого историко-культурного музея. Примерно, как гольф, но вместо шарика в лунку нужно загонять небольшой мячик в маленькие стоящие на земле ворота.Один из наиболее известных липецких художников второй половины XX – начала XXI веков. Картины наполнены духом эксперимента. Именно абстрактные картины обобраны для этой выставки. Как говорил сам Сальников, если такую картину дать другому художнику, он вполне может перевернуть их как угодно и добавить что-то своё.В 17:00 в Керамокластере (ул. Студёновская, 39а) состоится мастер-класс по изготовлению изразцовЖелающих научат создавать интерьерную плитку с изображением любимых животных». Занятие идёт 1-1,5 часа.Будут учить вписывать фигуру в пейзаж и создавать целостную композицию: выделять ключевые элементы, избегать лишней детализации и делать акцент на главном. Участники освоят приёмы профессионалов: верные пропорции фигуры относительно деревьев, холмов и зданий; связь персонажа с окружением через цвет и силуэт; градации от светлого к тёмному и светотени.В 19:00 в резиденции Арт-завода при ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3) зрители увидят «Скучную историю»– спектакль по мотивам творчества А.П. ЧеховаМеньше всего испытывают страх перед ИИ пиарщики – 83%, разработчики компьютерных программ (в том числе и самой нейросети) – 81%, бухгалтеры и учителя – по 72%.Опасаются развития новых технологий и замены своей профессии в будущем дизайнеры – 50% и маркетологи – 51%.