В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
Липецкая вечЁрка: пострадавшая девочка, возвращение кондукторов и депортированный из Мексики
«Если будут говорить: «Мы не знаем, кто у нас мэр, но мы знаем, что у нас все хорошо, значит, я с задачей справился»
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: забавы агнлийских аристократов, представители каких профессий боятся, что их скоро заменит ИИ
Нас ждут открытие новой выставки, гулянья под открытым небом и очень скучная история.
Конец рабочей недели будет отмечен небольшим потеплением, температура днём поднимется от +23 до +25 градусов. Кроме того, пятница пройдёт преимущественно без осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29;
- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5ст.1;
- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- ул. Депутатская, 92, 94;
- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16;
- ул. Индустриальная, 2а, 2б, 4/1, 4а, 4б;
- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;
- ул. М.И. Неделина, 30, 32, 41, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63;
- ул. Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;
- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а;
- ул. Студенческий городок, 10, 14;
- ул. Юношеская, 13;
- пл. Победы, 3;
- пр-т. Победы, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27, 47,49, 53, 55, 59а, 61, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 69а, 69а вл.1, 69а к.2, 69а к.3, 67а стр.1, 67а стр.2, 88, 90, 90а, 92, 92а,92б, 94, 94а, 96, 98а;
- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Почтовой, Шахматной, переулков Бытового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Сырского, Технологического, Усадебного, Чистого.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. имени Н.К. Крупской;
– ул. Осипенко, 10, 12, 14, 16, 22/5.
Пробки
В пятницу ситуация на дорогах города особенно напряжённая, поэтому не обойтись без приложения, которое может предупредить о заторах.
Гулянья в парках с 12:00
С полудня в парке Победы уже начнутся развлекательные мероприятия, которых в пятницу будет немало на городских общественных пространствах. Все они в графике мэрии Липецка.
С 11:00 до 22:00 сегодня будут работать аттракционы недавно открытого Петропарка (6+)
Напоминаем, что они работают только три дня в неделю – пятницу, субботу и воскресенье. Это связано с тем, что благоустройство территории ещё не завершено. С понедельника по четверг на его территории кипят работы по обновлению.
Если вы уже побывали в Петропарке, то напишите в комментариях – как вам?
Аристократическая игра
В 16:00 в Нижнем парке возле домика Петра I липчан приглашают поиграть в крокет (6+).
Домик Петра I
Старинная английская аристократическая игра. Правилам и базовой технике научат организаторы – сотрудники Липецкого историко-культурного музея. Примерно, как гольф, но вместо шарика в лунку нужно загонять небольшой мячик в маленькие стоящие на земле ворота.
Вернисаж
В 17:00 в Галерее Назарова (ул. Желябова, 4) откроется выставка работ Евгения Сальникова «Вдохновение» (12+).
Одна из абстрактных работ автора
Один из наиболее известных липецких художников второй половины XX – начала XXI веков. Картины наполнены духом эксперимента. Именно абстрактные картины обобраны для этой выставки. Как говорил сам Сальников, если такую картину дать другому художнику, он вполне может перевернуть их как угодно и добавить что-то своё.
Мастер-классы
В 17:00 в Керамокластере (ул. Студёновская, 39а) состоится мастер-класс по изготовлению изразцов (12+).
Желающих научат создавать интерьерную плитку с изображением любимых животных». Занятие идёт 1-1,5 часа.
В 18:00 в Липецком областном краеведческом музее начнётся художественный мастер-класс «Гармония пространства: рисуем человека в пейзаже» (12+).
Фото vk.com/museum48group
Спектакли
В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. театральная, 2) покажет пушкинскую классику «Онегин» (12+).
В 19:00 в резиденции Арт-завода при ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3) зрители увидят «Скучную историю» (12+) – спектакль по мотивам творчества А.П. Чехова
Липчане и интеллект. Искусственный
51% липчан в опросе SuperJob заявили, что не боятся развития ИИ. Доля тех, кто опасается искусственного интеллекта растёт с возрастом: среди людей до 35 лет фобию испытывают 11%, а среди тех, кому за 45 лет – уже 19%.
Меньше всего испытывают страх перед ИИ пиарщики – 83%, разработчики компьютерных программ (в том числе и самой нейросети) – 81%, бухгалтеры и учителя – по 72%.
Опасаются развития новых технологий и замены своей профессии в будущем дизайнеры – 50% и маркетологи – 51%.
Дорогие липчане! Короткая рабочая неделя подошла к концу, впереди выходные. Одни лишь новости не знают отдыха! Жителям Липецкой области достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
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