Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
Общество
Цены на бензин ускорили рост
Общество
Резервов городских кладбищ Липецку хватит еще на два года
Общество
Возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты
Общество
Более 5 400 сим-карт и деньги изъяли полицейские у чаплыгинских студентов
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: пострадавшая девочка, возвращение кондукторов и депортированный из Мексики
Общество
Из-за ночного «Партизанского забега» будет ограничено движение рядом с Центральным пляжем
Общество
«Если будут говорить: «Мы не знаем, кто у нас мэр, но мы знаем, что у нас все хорошо, значит, я с задачей справился»
Общество
Палец девочки застрял в цепи качелей
Общество
Читать все
Девять выпускников Липецкой области набрали 100 баллов на ЕГЭ по математике
Общество
В ходе операции «Нелегал» выявили почти 400 нарушений
Общество
«ВАЗ-2112» и «Лада Приора» перевернулись после столкновения
Происшествия
Мать участника СВО через суд добилась выплаты в 130 тысяч рублей на газификацию
Общество
Песок на пляже ЛТЗ не соответствует санитарным нормам
Общество
Кулер перестал подавать воду: покупатель отсудил его пятикратную стоимость
Общество
В Липецке автоинспекторы задержали нетрезвого мотоциклиста без прав
Происшествия
В Липецкой области объявлен красный уровень
Происшествия
Режим красного уровня в Липецкой области снят
Общество
«Металлург» расстался с защитником, нашедшим в Липецке свою любовь
Спорт
Читать все
Общество
638
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: забавы агнлийских аристократов, представители каких профессий боятся, что их скоро заменит ИИ

Нас ждут открытие новой выставки, гулянья под открытым небом и очень скучная история.

Дожди возьмут паузу

Конец рабочей недели будет отмечен небольшим потеплением, температура днём поднимется от +23 до +25 градусов. Кроме того, пятница пройдёт преимущественно без осадков.

_DSC801822.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29;
- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5ст.1;
- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- ул. Депутатская, 92, 94;
- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16;
- ул. Индустриальная, 2а, 2б, 4/1, 4а, 4б;
- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;
- ул. М.И. Неделина, 30, 32, 41, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63;
- ул. Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;
- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а;
- ул. Студенческий городок, 10, 14;
- ул. Юношеская, 13;
- пл. Победы, 3;
- пр-т. Победы, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27, 47,49, 53, 55, 59а, 61, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 69а, 69а вл.1, 69а к.2, 69а к.3, 67а стр.1, 67а стр.2, 88, 90, 90а, 92, 92а,92б, 94, 94а, 96, 98а;
- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.

DSC_257712.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Почтовой, Шахматной, переулков Бытового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Сырского, Технологического, Усадебного, Чистого.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

– ул. имени Н.К. Крупской;
– ул. Осипенко, 10, 12, 14, 16, 22/5.

DSC0008412_2.jpg

Пробки

В пятницу ситуация на дорогах города особенно напряжённая, поэтому не обойтись без приложения, которое может предупредить о заторах.


Гулянья в парках с 12:00

С полудня в парке Победы уже начнутся развлекательные мероприятия, которых в пятницу будет немало на городских общественных пространствах. Все они в графике мэрии Липецка.

HZgwBFsn96N3Ej-zdkoq_b2nywlFbcfl8bZ-VzTIyFZPTxhcS1E7VqkQIjYA_dTXpjIu_SI7zmpOgOHksYpPPpCR.jpg

Аттракционы

С 11:00 до 22:00 сегодня будут работать аттракционы недавно открытого Петропарка (6+)

Без имени.jpg

Напоминаем, что они работают только три дня в неделю – пятницу, субботу и воскресенье. Это связано с тем, что благоустройство территории ещё не завершено. С понедельника по четверг на его территории кипят работы по обновлению.

Если вы уже побывали в Петропарке, то напишите в комментариях – как вам?

Аристократическая игра

В 16:00 в Нижнем парке возле домика Петра I липчан приглашают поиграть в крокет (6+).

tigt49wbl315z4yhbtmf12axm79kwwuv.jpg

Домик Петра I

Старинная английская аристократическая игра. Правилам и базовой технике научат организаторы – сотрудники Липецкого историко-культурного музея. Примерно, как гольф, но вместо шарика в лунку нужно загонять небольшой мячик в маленькие стоящие на земле ворота.

Вернисаж

В 17:00 в Галерее Назарова (ул. Желябова, 4) откроется выставка работ Евгения Сальникова «Вдохновение» (12+).

QROV2uzD_sXvZJ0LS-meJ7k-25KB7MVMzO1AyP1IBFFtRj08d44CKhplsSKb7seAUbY6qnhdR1U9J0v-IepSC6WM.jpg

Одна из абстрактных работ автора

Один из наиболее известных липецких художников второй половины XX – начала XXI веков. Картины наполнены духом эксперимента. Именно абстрактные картины обобраны для этой выставки. Как говорил сам Сальников, если такую картину дать другому художнику, он вполне может перевернуть их как угодно и добавить что-то своё.

Мастер-классы

В 17:00 в Керамокластере (ул. Студёновская, 39а) состоится мастер-класс по изготовлению изразцов (12+).

Желающих научат создавать интерьерную плитку с изображением любимых животных». Занятие идёт 1-1,5 часа.

В 18:00 в Липецком областном краеведческом музее начнётся художественный мастер-класс «Гармония пространства: рисуем человека в пейзаже» (12+).

Будут учить вписывать фигуру в пейзаж и создавать целостную композицию: выделять ключевые элементы, избегать лишней детализации и делать акцент на главном. Участники освоят приёмы профессионалов: верные пропорции фигуры относительно деревьев, холмов и зданий; связь персонажа с окружением через цвет и силуэт; градации от светлого к тёмному и светотени.

s3PTB31NgbOxyxUtFH9m9NlSoRXDouZRdvF4Tt_TNC7g0KP58T6GP7ujX0NKfROtfrsVDrwzoy7uW9Ec3hbBfNpy.jpg

Фото vk.com/museum48group

Спектакли

В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. театральная, 2) покажет пушкинскую классику «Онегин» (12+).

43032.jpg

В 19:00 в резиденции Арт-завода при ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3) зрители увидят «Скучную историю» (12+) – спектакль по мотивам творчества А.П. Чехова

Липчане и интеллект. Искусственный

51% липчан в опросе SuperJob заявили, что не боятся развития ИИ. Доля тех, кто опасается искусственного интеллекта растёт с возрастом: среди людей до 35 лет фобию испытывают 11%, а среди тех, кому за 45 лет – уже 19%.

DSC098361.jpg

Меньше всего испытывают страх перед ИИ пиарщики – 83%, разработчики компьютерных программ (в том числе и самой нейросети) – 81%, бухгалтеры и учителя – по 72%.

Опасаются развития новых технологий и замены своей профессии в будущем дизайнеры – 50% и маркетологи – 51%.

Дорогие липчане! Короткая рабочая неделя подошла к концу, впереди выходные. Одни лишь новости не знают отдыха! Жителям Липецкой области достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Сегодня в Липецке
3
2
0
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Было бы
9 минут назад
Неплохо многих поменять на ИИ
Ответить
Лиса из парка
сегодня, 10:27
петропарк чудесен!
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить