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Общество
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сегодня, 09:51
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Кулер перестал подавать воду: покупатель отсудил его пятикратную стоимость
Кулер проработал меньше года.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ещё в августе 2024 года липчанин через маркетплейс «Wildberries» купил у ООО «Мир воды» напольный кулер для воды Ecotronic A5-LXE за 11 200 рублей с установленным на товар гарантийным сроком 12 месяцев.
Но в марте 2025 года кулер прекратил подавать воду, поэтому потребитель через личный кабинет маркетплейса несколько раз оформлял заявку на возврат товара ненадлежащего качества, но она была неоднократно была отклонена продавцом с указанием причины: «Нарушение правил эксплуатации». При этом проверка качества товара продавцом не проводилась.
В результате дело дошло до суда и в пользу потребителя присуждены не только деньги за товар, но и неустойка в размере 24 192 рубля, компенсация морального вреда 1 000 рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в 18 196 рублей. Всего с продавца в пользу потребителя взысканию 54 588 рублей.
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