Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
Общество
Цены на бензин ускорили рост
Общество
Резервов городских кладбищ Липецку хватит еще на два года
Общество
Возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты
Общество
Более 5 400 сим-карт и деньги изъяли полицейские у чаплыгинских студентов
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: пострадавшая девочка, возвращение кондукторов и депортированный из Мексики
Общество
Из-за ночного «Партизанского забега» будет ограничено движение рядом с Центральным пляжем
Общество
«Если будут говорить: «Мы не знаем, кто у нас мэр, но мы знаем, что у нас все хорошо, значит, я с задачей справился»
Общество
Палец девочки застрял в цепи качелей
Общество
Читать все
Девять выпускников Липецкой области набрали 100 баллов на ЕГЭ по математике
Общество
В ходе операции «Нелегал» выявили почти 400 нарушений
Общество
«ВАЗ-2112» и «Лада Приора» перевернулись после столкновения
Происшествия
Мать участника СВО через суд добилась выплаты в 130 тысяч рублей на газификацию
Общество
Песок на пляже ЛТЗ не соответствует санитарным нормам
Общество
Кулер перестал подавать воду: покупатель отсудил его пятикратную стоимость
Общество
В Липецке автоинспекторы задержали нетрезвого мотоциклиста без прав
Происшествия
В Липецкой области объявлен красный уровень
Происшествия
Режим красного уровня в Липецкой области снят
Общество
«Металлург» расстался с защитником, нашедшим в Липецке свою любовь
Спорт
Читать все
Общество
709
сегодня, 10:07
4

Мать участника СВО через суд добилась выплаты в 130 тысяч рублей на газификацию

Соцзащита пыталась обжаловать это решение, но безуспешно.

Советский районный суд Липецка признал незаконным решение Центра социальной защиты населения Липецкой области об отказе матери участника СВО в предоставлении региональной меры государственной поддержки в 130 000 рублей. Липецкий областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу соцзащиты, оставил решение в силе.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мать участника специальной военной операции обратилась в региональный Центр соцзащиты населения с заявлением о получении компенсации части расходов на оплату стоимости газификации принадлежащего ей жилого дома из средств областного бюджета. Данная мера поддержки членов семей участников СВО предусмотрена в Липецкой области. Но в субсидии матери отказали, сославшись на то, что она зарегистрирована в другом регионе.

Суд первой инстанции и Липецкий областной суд признали решение незаконным, обязав Центр социальной защиты населения Липецкой области предоставить господдержку в 130 тысяч рублей.

Суды пришли к выводу о фактическом проживании матери участника СВО на территории Липецкой области, что дает ей право на получение региональных льгот. Более того, на момент обращения и по настоящее время у нее имеется временная регистрация на территории нашего региона.



спецоперация
суд
5
0
0
2
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пенсионеры
сегодня, 11:56
Это уже не первый случай. Пора бы соцзащите выучить законы, как таблицу умножения. Или после каждого неправомерного отказа - увольнение. Может тогда порядка будет больше.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 11:37
В пору соц.защите название сменить.
Ответить
Выходит
сегодня, 10:59
Все льготы на бумаге!
Ответить
NS
сегодня, 10:23
Вот такая у нас соцзащита...
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить