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Общество
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сегодня, 10:07
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Мать участника СВО через суд добилась выплаты в 130 тысяч рублей на газификацию
Соцзащита пыталась обжаловать это решение, но безуспешно.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мать участника специальной военной операции обратилась в региональный Центр соцзащиты населения с заявлением о получении компенсации части расходов на оплату стоимости газификации принадлежащего ей жилого дома из средств областного бюджета. Данная мера поддержки членов семей участников СВО предусмотрена в Липецкой области. Но в субсидии матери отказали, сославшись на то, что она зарегистрирована в другом регионе.
Суд первой инстанции и Липецкий областной суд признали решение незаконным, обязав Центр социальной защиты населения Липецкой области предоставить господдержку в 130 тысяч рублей.
Суды пришли к выводу о фактическом проживании матери участника СВО на территории Липецкой области, что дает ей право на получение региональных льгот. Более того, на момент обращения и по настоящее время у нее имеется временная регистрация на территории нашего региона.
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