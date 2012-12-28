Мать участника СВО через суд добилась выплаты в 130 тысяч рублей на газификацию

Соцзащита пыталась обжаловать это решение, но безуспешно.

Советский районный суд Липецка признал незаконным решение Центра социальной защиты населения Липецкой области об отказе матери участника СВО в предоставлении региональной меры государственной поддержки в 130 000 рублей. Липецкий областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу соцзащиты, оставил решение в силе.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мать участника специальной военной операции обратилась в региональный Центр соцзащиты населения с заявлением о получении компенсации части расходов на оплату стоимости газификации принадлежащего ей жилого дома из средств областного бюджета. Данная мера поддержки членов семей участников СВО предусмотрена в Липецкой области. Но в субсидии матери отказали, сославшись на то, что она зарегистрирована в другом регионе.Суд первой инстанции и Липецкий областной суд признали решение незаконным, обязав Центр социальной защиты населения Липецкой области предоставить господдержку в 130 тысяч рублей.Суды пришли к выводу о фактическом проживании матери участника СВО на территории Липецкой области, что дает ей право на получение региональных льгот. Более того, на момент обращения и по настоящее время у нее имеется временная регистрация на территории нашего региона.