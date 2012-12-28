«Металлург» расстался с защитником, нашедшим в Липецке свою любовь

Кирилла Донцова подвела травма.

Рослый и фактурный уроженец Волгограда и воспитанник знаменитой Академии «Ротора» Донцов (рост 192 см, вес 85 кг) перешёл в «Металлург» в прошлом году, сыграл за нашу команду 22 матча, заработал 6 жёлтых карточек. При этом дважды в гостевой игре в «Рязани» (1:1) и заключительной игре прошлого сезона на своём поле с белгородским «Салютом» (2:1) боец до мозга костей зарабатывал по два предупреждения и оставлял команду в меньшинстве.









Голов за липчан он не забивал, но знатно рубился в защите

Липецкий «Металлург» объявил о расставании по обоюдному соглашению с 24-летним центральным защитником Кириллом Донцовым.Контракт действовал до конца 2026 года, но в текущем году Донцов не сыграл за «сталеваров» ни одного матча. Причина – травма, которую футболист получил ещё в конце прошлого сезона и до сих пор не смог восстановиться.Ранее Донцов выступал за «Ротор-2», питерский «Зенит-2», «Смоленск», курский «Авангард».А ещё футболист встретил в Липецке… свою любовь – рыжеволосую красавицу Ольгу, так что город металлургом останется для него особенным.По инсайдерской информации, Донцов может вернуться в Курск, а «Металлург» вместо него возьмёт другого футболиста – есть вариант с приглашением одного их игроков «СКА-Хабаровск-2».