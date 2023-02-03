В лесу нашли внутренние органы животного: полиция проводит доследственную проверку

В ветеринарной лаборатории уже провели экспертизу останков — они принадлежали лосихе.

Как сообщает управление ветеринарии области, «Липецкая областная ветеринарная лаборатория» провела для полиции экспертизу внутренних органов животного, найденных на территории охотничьего хозяйства .



«Были поставлены вопросы по определению вида, пола, возраста животного, даты и возможные обстоятельств наступления его смерти, - сообщает управление ветеринарии.



Судебная ветеринарная экспертиза уже определила, что внутренние органы принадлежат взрослой лосихе, смерть которой наступила в течение последних 24 часов.



Как пояснили в полиции, останки лосей обнаружены 29 января в Грязинском и Добровском районе, по обоим случаям проводится доследственная проверка, уголовные дела не возбуждены. Не исключено, что животные могли пасть своей смертью, а потом их тела обглодали хищники.