Общество

сегодня, 16:12

В лесу нашли внутренние органы животного: полиция проводит доследственную проверку

4 1014
#животные
1
В лесу нашли внутренние органы животного: полиция проводит доследственную проверку

В ветеринарной лаборатории уже провели экспертизу останков — они принадлежали лосихе.

Как сообщает управление ветеринарии области,  «Липецкая областная ветеринарная лаборатория» провела для полиции экспертизу внутренних органов животного, найденных на территории охотничьего хозяйства .

«Были поставлены вопросы по определению вида, пола, возраста животного, даты и возможные обстоятельств наступления его смерти, - сообщает управление ветеринарии.

Судебная ветеринарная экспертиза уже определила, что внутренние органы принадлежат взрослой лосихе, смерть которой наступила в течение последних 24 часов. 

Как пояснили в полиции, останки лосей обнаружены 29 января в Грязинском и Добровском районе, по обоим случаям проводится доследственная проверка, уголовные дела не возбуждены. Не исключено, что животные могли пасть своей смертью, а потом их тела обглодали хищники.
4 1014
#животные
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ввв

сегодня, 16:42
Это смотря что за хищник. Если Ваня слесарь, то в турму, а если дирехтер какой, то звери сожрали. Че непонятно то.
ответить

Суслик

сегодня, 16:32
Из хищников- это кашачьи. Может пантера Тамбовская съела?
ответить

!!!

сегодня, 16:27
Чушь какая! Первое, что съедают хищники - внутренности. И потом, какие такие хищники у нас водятся, которые дочиста могли съесть лося, а кишки оставить, волки, медведи?
ответить

ГЕНИЙ

сегодня, 16:24
Вау!!!! Какие хищники аккуратные, съели все кости, кожу, мясо, а внутренности оставили. Цирк!!! Что ж людей то смешить!!!???
ответить

Еще в рубрике

Новый фасад «Октября» обещают показать к Дню города, но без гранитной лестницы
#«Октябрь»
3
Новый фасад «Октября» обещают показать к Дню города, но без гранитной лестницы

29 минут назад

Общество
В субботу на семи улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
В субботу на семи улицах Липецка отключат холодную воду

сегодня, 16:42

Общество
Вместо горнолыжной трассы появились горы мусора
#экология #свалка
5
Вместо горнолыжной трассы появились горы мусора

сегодня, 15:32

Общество
В доме на улице Папина отключили холодную воду из-за утечки
#отключения
3
В доме на улице Папина отключили холодную воду из-за утечки

сегодня, 14:57

Общество
Для жены мобилизованного установили нормальный пандус
#мобилизация #спецоперация
Для жены мобилизованного установили нормальный пандус

сегодня, 14:37

Общество
В Липецке ищут желающего закольцевать за 284 миллиона рублей три водозабора на Сырском Руднике
#вода #ЖКХ
2
В Липецке ищут желающего закольцевать за 284 миллиона рублей три водозабора на Сырском Руднике

сегодня, 13:31

Общество