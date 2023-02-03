РБК: производители молока стали маскировать реальный объем упаковки надписью «1 кг»

По словам сотрудника одной из крупных торговых сетей, надписи "1 кг" вместо "1 л" на пакетах молока стали появляться уже несколько лет назад. Из-за высокой плотности один килограмм молока занимает около 970 мл.





"Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию", — полагают аналитики. Один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл.



Для исследования спроса молочной продукции "Продажи.рф" использовал данные продаж одинакового набора магазинов в январе—декабре 2022 года в сравнении с тем же периодом в 2021 году. Тренд, связанный с указанием на упаковке жидких молочных продуктов вместо объема в литрах массы в килограммах, аналитики сервиса выявили, проанализировав чеки и данные из открытых источников, но конкретные цифры по объемам такой продукции в продаже они не называют, - передает



На упаковках может быть указан один килограмм, 1000 г и их объем в миллилитрах, а в некоторых случаях — только вес.



Традиционно жидкие товары в России продавались с маркировкой объема, а не веса. Надписи "1 кг" вместо "1 л" на пакетах молока начали появляться несколько лет назад, - подчеркнули эксперты.



Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами — большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. На этом играют, и в некотором смысле это вводит в заблуждение, - пояснили эксперты.



Решением проблемы, по их словам, могло бы стать применение европейского опыта, когда на ценниках указывается стоимость в пересчете на килограмм или литр в зависимости от вида продукции.

В январе-декабре 2022 года на пакетах молока, кефира и сливок чаще, чем в прошлом году, стало появляться обозначение "1 кг" или "1000 г", - отмечают аналитики "Продажи.рф"."Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию", — полагают аналитики. Один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл.Для исследования спроса молочной продукции "Продажи.рф" использовал данные продаж одинакового набора магазинов в январе—декабре 2022 года в сравнении с тем же периодом в 2021 году. Тренд, связанный с указанием на упаковке жидких молочных продуктов вместо объема в литрах массы в килограммах, аналитики сервиса выявили, проанализировав чеки и данные из открытых источников, но конкретные цифры по объемам такой продукции в продаже они не называют, - передает РБК На упаковках может быть указан один килограмм, 1000 г и их объем в миллилитрах, а в некоторых случаях — только вес.Традиционно жидкие товары в России продавались с маркировкой объема, а не веса. Надписи "1 кг" вместо "1 л" на пакетах молока начали появляться несколько лет назад, - подчеркнули эксперты.Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами — большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. На этом играют, и в некотором смысле это вводит в заблуждение, - пояснили эксперты.Решением проблемы, по их словам, могло бы стать применение европейского опыта, когда на ценниках указывается стоимость в пересчете на килограмм или литр в зависимости от вида продукции.