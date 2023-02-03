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РБК: производители молока стали маскировать реальный объем упаковки надписью «1 кг»

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#молоко #объем

По словам сотрудника одной из крупных торговых сетей, надписи "1 кг" вместо "1 л" на пакетах молока стали появляться уже несколько лет назад. Из-за высокой плотности один килограмм молока занимает около 970 мл.

В январе-декабре 2022 года на пакетах молока, кефира и сливок чаще, чем в прошлом году, стало появляться обозначение "1 кг" или "1000 г", - отмечают аналитики "Продажи.рф".

"Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию", — полагают аналитики. Один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл.

Для исследования спроса молочной продукции "Продажи.рф" использовал данные продаж одинакового набора магазинов в январе—декабре 2022 года в сравнении с тем же периодом в 2021 году. Тренд, связанный с указанием на упаковке жидких молочных продуктов вместо объема в литрах массы в килограммах, аналитики сервиса выявили, проанализировав чеки и данные из открытых источников, но конкретные цифры по объемам такой продукции в продаже они не называют, - передает РБК.

На упаковках может быть указан один килограмм, 1000 г и их объем в миллилитрах, а в некоторых случаях — только вес.

Традиционно жидкие товары в России продавались с маркировкой объема, а не веса. Надписи "1 кг" вместо "1 л" на пакетах молока начали появляться несколько лет назад, - подчеркнули эксперты.

Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами — большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. На этом играют, и в некотором смысле это вводит в заблуждение, - пояснили эксперты.

Решением проблемы, по их словам, могло бы стать применение европейского опыта, когда на ценниках указывается стоимость в пересчете на килограмм или литр в зависимости от вида продукции.
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#молоко #объем

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