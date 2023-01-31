Общество
41 минуту назад
Маршруты №№28 и 308к с 1 февраля начнут обслуживать новые перевозчики
Департамент транспорта мэрии Липецка расторг контракт с ИП Филина Е.Н.
К ИП Филина Е.Н. у дептранса мэрии Липецка было больше всего претензий. На устранение замечаний этому частному перевозчику давали время, но он так и не справился с задачей: на работу маршруток, которые связывали Сырский Рудник с другими районами города, остались нарекания.
В итоге мэрия решила разорвать муниципальный контракт с предпринимательницей, взявшейся возить липчан по маршрутам №№28, 28к и 308к. Елена Филина это решение не обжаловала. Профильный департамент городской администрации выставил на аукцион два маршрута №28 и №308к (третий маршрут, 28к, отменили после возобновления движения по улице 50 лет НЛМК).
В итоге с 1 февраля маршрут №28 будет обслуживать МУП «Липецкий пассажирский транспорт», а маршрут №308к – новый для муниципалитета частный перевозчик, ИП Сурикова В.В. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, на маршрут № 28 по расписанию должны выходить восемь автобусов, на маршрут № 308к – 12 машин.
В итоге мэрия решила разорвать муниципальный контракт с предпринимательницей, взявшейся возить липчан по маршрутам №№28, 28к и 308к. Елена Филина это решение не обжаловала. Профильный департамент городской администрации выставил на аукцион два маршрута №28 и №308к (третий маршрут, 28к, отменили после возобновления движения по улице 50 лет НЛМК).
В итоге с 1 февраля маршрут №28 будет обслуживать МУП «Липецкий пассажирский транспорт», а маршрут №308к – новый для муниципалитета частный перевозчик, ИП Сурикова В.В. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, на маршрут № 28 по расписанию должны выходить восемь автобусов, на маршрут № 308к – 12 машин.
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