Общество

41 минуту назад

Маршруты №№28 и 308к с 1 февраля начнут обслуживать новые перевозчики

9 426
#общественный транспорт
Маршруты №№28 и 308к с 1 февраля начнут обслуживать новые перевозчики

Департамент транспорта мэрии Липецка расторг контракт с ИП Филина Е.Н.

К ИП Филина Е.Н. у дептранса мэрии Липецка было больше всего претензий. На устранение замечаний этому частному перевозчику давали время, но он так и не справился с задачей: на работу маршруток, которые связывали Сырский Рудник с другими районами города, остались нарекания.

В итоге мэрия решила разорвать муниципальный контракт с предпринимательницей, взявшейся возить липчан по маршрутам №№28, 28к и 308к. Елена Филина это решение не обжаловала. Профильный департамент городской администрации выставил на аукцион два маршрута №28 и №308к (третий маршрут, 28к, отменили после возобновления движения по улице 50 лет НЛМК).

В итоге с 1 февраля маршрут №28 будет обслуживать МУП «Липецкий пассажирский транспорт», а маршрут №308к – новый для муниципалитета частный перевозчик, ИП Сурикова В.В. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, на маршрут № 28 по расписанию должны выходить восемь автобусов, на маршрут № 308к – 12 машин.


9 426
#общественный транспорт

Комментарии (9)

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аналикик

6 минут назад
Правильно. сделали .МУП должны самые хлебные маршруты ослуживать а все остальные ИП
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Пацан

13 минут назад
ннн, какой откат она конкретно несправлялась с обазанностями контракта вечером на 28 было 1-2 автобуса если 2 автобуса стоять людям 1 час а если 1 автобус то 2 часа люди ходили с новых районов с 2 смены пешком а жители манежа от петровского рынка шли почитайте липецкие паблики.
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Vika

17 минут назад
Последний рейс на 308к на 21:59 это получается 308к будет ездить оринтировочно до 23:00. А у 28 с Сырского последний рейс в 23:44 с НЛМК в 00:10.
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ннн

18 минут назад
ой что то подозрительно то как.вдруг сняли наверное откат не дала.это факт
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123

20 минут назад
Слава тебе господи.
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Танюха

21 минуту назад
346 необходимо продлить на Сырский а 24 закрыть добавив подвижной состав на 324.
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Павел Болдырев

26 минут назад
Еще бы маршрут 24 вернули бы муниципалам. Как 24 взял Игнатов пропуски избыточно часты а рейса на 23:10 с Сырского нет вообще каждодневно.
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Мечта

26 минут назад
Когда уже поменяют перевозчика 379 маршрута? По утрам уехать на работу невозможно. Раз в час ходит и тот не влезешь. А вечером с опытной уехать такая же проблема. Проезжают мимо остановки с включённой аварийкой.
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Вера Исаева

29 минут назад
28 маршрут наша мука мы долго мучались наконец-то все будет как в старые добрые времена Филина и Дептранс нас подставили конкретно.
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