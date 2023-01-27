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сегодня, 19:01

Капитан «Липецка» ушёл в Суперлигу

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#Мини-футбол
Капитан «Липецка» ушёл в Суперлигу

В нашей команде уже есть два новобранца, которые могут дебютировать завтра.

Из липецкого мини-футбольного клуба ушёл один из старожилов. 30-летний Сергей Волошин продолжит карьеру в составе аутсайдера Суперлиги «Сибиряка» из Новосибирска. Своё решения сам игрок объяснил желанием «что-то поменять в жизни».

Волошин выступал за липчан с 2020 года, в нескольких матчах носил капитанскую повязку. Всего за нашу команду он провёл 59 игр, забил 10 голов. Также в биографии уроженца Забайкалья значатся «Динамо-ЧитГУ» (Чита), «Заря» (Якутск), столичные «Дина» и «Спартак».

Это уже второй футболист, покинувший команду по ходу сезона. Ранее клуб принял решение расстаться с так и не вписавшимся в состав Александром Суриным.

Приобретений тоже два. О бывшем столичном динамовце Александра Графском мы уже рассказывали, кроме него клуб пополнил 31-летний Виктор Сосковец. Новичок имеет опыт игры в Суперлиге за «Новую генерацию» из Сыктывкара, но в нынешнем сезоне после травмы перестал попадать в основной состав и бегал за дубль – 10 игр, 3 гола в Восточной конференции Высшей лиги.

Дебютировать новички могут уже в ближайшей игре завтра, 28 января, в гостях у нижегородского «Нормана».

Наверняка, это не последние изменения в команде, ведь трансферное окно в российском футболе открыто до 22 февраля.

За 2 тура до финиша регулярного чемпионата команда Липецка идёт на 2-м месте. Шансы догнать КПРФ-2 призрачные (коммунистам достаточно в двух матчах один раз сыграть вничью), а за вторую строчку идёт заочная «рубка» с «Факелом» из Сургута. Обе команды имеют одинаковое количество очков, Липецк впереди по дополнительным показателям.

Впрочем, главная часть сезона – плей-офф, в котором команды начнут с «чистого листа» проводить серии игр до 2-х побед на выбывание.

Фото МФК «Ростов»

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#Мини-футбол

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