В липецком мини-футболе начали чистку

Первым на выход оказался нижегородский бомбардир Александр Сурин.

Липецкий мини-футбольный клуб принял решение расстаться с 24-летний Александром Суриным.

В нынешнем сезоне Сурин сыграл 13 матчей за липчан в чемпионате и Кубка России, в которых забил 2 гола.

В пресс-службе клуба объяснили кадровое решение тем, что футболист «не подошёл под игровую модель главного тренера Темура Алекберова и, соответственно, не оправдал надежд».

А надежд было много, ведь уроженец Нижнего Новгорода переходил в Липецк в статусе игрока с опытом выступления в Суперлиге, в которой он играл в составе нижегородского «Торпедо». А в составе «Нормана» из своего родного города становился чемпионом Высшей лиги.

По информации из кулуаров, в ближайшее время клуб может расстаться ещё с кем-то из игроков.

Всё потому, что липчане в текущем сезоне сыграли уже 4 матча с конкурентами за лидерство в Высшей лиге столичным КПРФ-2 и «Факелом» из Сургута и не одержали в них ни одной победы. Команда идёт на 3-м месте и на данный момент далека от повторения своего успеха позапрошлого сезона, когда липчане стали чемпионами вышки.

Темур Алекперов после домашнего поражения от «Факела» пообещал, что клуб пополнят серьёзные новички. Заявить из можно будет с 21 января, а пока освобождают места.

Фото пресс-службы липецкого клуба