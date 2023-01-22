Липецкий «бразилец», необычный «дубль» и один шаг, чтобы отдать первое место

До плей-офф остаются всего два тура.

Липецкий мини-футбольный клуб продлил победную серию до 3-х матчей. Сегодня наша команда на свое площадке в СК «Атлант» не оставила шансов дублёрам «Газпрома-Югры» из Югорска – 6:4.

Основная команда гостей высоко котируется в Суперлиге, идёт на 5-м месте, задача же дубля – воспитывать молодежь, а не гнаться за успехами. В Липецк гости приехали в статусе предпоследней 9-й команды Западной конференции Высшей лиги, не особо рассчитывая на сенсацию. Итоговый счёт не отражает всего преимущества Липецка: наши как вышли вперёд на 2-й минуте, так ни на секунду не заставили усомниться в своем превосходстве.







Уже в дебюте Олег Кручинин издали пробил по воротам, а дежуривший на пятачке Денис Гуляйкин подставил ногу – 1:0.

Единственный раз югорцам ужалось сравнять счёт на 13-й минуте: после остроумного розыгрыша углового Джумали Абдулкадыров переправил мяч в сетку ворот липецкого капитана Родиона Залалетдинова.

На уже через минуту Липецк снова вёл в счёте, а болельщики увидели, пожалуй, самый эффектный трюк в матче. Началось все с ошибки вратаря гостей Дениса Батога, который зачем-то понёсся вперёд и потерял мяч в центре площадки. Этого словно бы ждал бывший защитник «Металлурга» Глеб Подковыров. Перехватив мяч, он не стал бить издалека, а сначала издевательски обыграл голкипера, превратив того окончательно посмешище, затем по пути накрутил ещё и защитника и только потом завершил свой бразильский проход ударом в пустые ворота – 2:1.

В дальнейшем Липецк только наращивал свой отрыв. В итоге «дублем» отметился давно «молчавший» у липчан Фидан Незамутдинов, Олег Кручинин записал на свой счёт один мяч. Всего в чемпионате у Назамутдинова стало 14 голов, у Кручинина – 13. Это, соответственно, 4-й и 5-й результат в лиге, но лидера Александра Коробейникова из КПРФ-2 не достать – он наколотил 26 (!) мячей.







Отметим и своеобразный «дубль» Гуляйкина: в конце первого тайма он случайно срезал мяч в собственные ворота, забив сегодня за обе команды. Правда, после перерыва гости ответили аналогичной «любезностью»: шестой мяч влетел в ворота югорцев рикошетом от Даниила Пантюхина, на которого был записан автогол.







Все лидеры Высшей лиги сегодня синхронно выиграли. КПРФ-2 разнесла нижегородский «Норман» - 7:0, сургутский «Факел» приложил другую команду из Нижнего «Футбол-Хоккей» - 11:1.

В регулярном чемпионате осталось сыграть всего два тура, причем уже в следующем 28 января КПРФ-2 может оформить 1-е место по итогам регулярного чемпионата: для этого коммунистам нужно не проиграть в Саратове «Волге».



А вот с «Факелом» наши идут «ноздря в ноздрю», опережая его лишь по дополнительным показателям. В борьбе за 2-е место все решится на финише: 28 января липчане гостят у «Нормана», а 4 февраля примут дома «Волгу». Команда из Сургута, соответственно, играет на выезде с якутской «Зарёй» и принимает на своей площадке «Газпром-Югру-д».







Липецкая область - «Газпром-Югра-д» (Югорск) - 6:4 (4:2)

Голы: 1:0 – Гуляйкин, 2. 1:1 - Абдулкадыров, 13. 2:1 – Подковыров, 14. 3:1 - Низамутдинов, 19. 4:1 – Кручинин, 23. 4:2 – Гуляйкин, 24 в свои ворота. 5:2 – Низамутдинов, 33. 6:2 – Пантюхин, 40 в свои ворота. 6:3 - Абдулкадыров, 40. 6:4 – Гук, 49.

Липецкая область: Залалетдинов (к) - Ил.Андреев, Кручинин, Гуляйкин, Гибадуллин - Елисеев, Подковыров, Докучаев, Низамудинов - Волошин.

«Газпром-Югра-Д»: Батог (Буслаев, 26) - А.Мусин, Хамьянов, Пантюхин, Черанёв - В,Кондратьев, Малиновский, Литовских (к), Абдулкадыров - Шамис, Гук.

Предупреждения: Пантюхин, 34. Шамис, 45. Фолы: 4-5 (1-2).

Судьи В.Наумов (Ставрополь), В.Мамедов (Москва). Инспектор С.Атанов (Таганрог).

22 января. Липецкий район, Копцевы Хутора. СК «Атлант». 420 зрителей.



Фото МФК "Волга"

