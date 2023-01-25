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Липецкая вечЁрка: сожженный автомобиль, «блошиный рынок» остается и День студента
Сегодня, 25 января, студенты получили подарок на Татьянин день, а спасателям пришлось тушить автомобиль на улице Бехтеева, мэрия сообщила, что пока не будет реформировать «блошиный рынок».
Комментаторы GOROD48 тут же бросились выдвигать версии о причинах случившегося.
— Чаще всего бывает, что это чел обидел кого-то, кинул, ну, или чужую жену подвозил, — предположил водитель со стажем.
— Не надо парковать машину на газон, — написал 002.
— Это был Липецкий супермен, который спасает город от железяк! — высказал свою версию Cunac.
— Просто так машины не поджигают. Оставим моральные нравоучения, каждый пусть думает как хочет, но стоит признать, что горела машина красиво! — отметил Да уж.
— А то что машина на газоне, что повреждён бордюр, что осенью вся проезжая часть из-за таких парковщиков в черноземе? Просто эта ответственность должна лежать на администрации города, которая оставляет таких парковщиков безнаказанными, — высказался Гуливер.
— Осмелюсь выдвинуть другую версию. Сегодня день студента, гуляют студенты. от сессии до сессии, — предположил Mikl.
За минувшие сутки в Липецкой области было шесть серьезных пожаров. В селе Троицкое Лев-Толстовского района на пожаре в трехквартирном доме накануне вечером пострадал 50-летний мужчина. А в Липецке из горящего административного здания на Универсальном проезде, 7 «а» пришлось эвакуировать 10 человек.
Сегодня ближе к вечеру на улице Зои Космодемьянской загорелся киоск «Мангал. Бургер». Его потушили своими силами.
В мэрии Липецка сегодня передумали. На прошлой неделе было объявлено, можно сказать, о судьбоносном решении — перенести «блошиный рынок» и сделать его цивилизованным. А сегодня, из-за обращений липчан, конкурс на организацию легальных торговых мест приостановили. Но совсем от идеи не отказались, ждут предложений. Вот несколько от комментаторов GOROD48.
— Перед «Перекрестком», перед рынком 9 мкр огромная стоянка. На субботу-воскресенье организовывать там «блошки». Туалеты рядом. Чем сбоку «Ноябрьского» городить городушки, возможно там все организовать, — написал Сергей.
— На Соборной площади очень хороший трафик, там люди с деньгами, — считает Колян.
— Зачем перед рынком 9-го микр и «Перекрёстком» что-то городить. Организовать рынок «блошки» на Опытной, на улице С. Музыки. Там есть крытый торговый центр, есть земельная площадь, есть место для стоянки автомобилей и место для WC. Сделать подобно Авторынку. Сначала будет много недовольных, а потом, как всегда, — не выгонишь и доступность шаговая от транспортного движения и хоз. магазинов. Великолепное место получится, — уверен Витас.
Сегодняшний Татьянин день студенты запомнят надолго. Анонимное письмо о минировании с перечнем учебных заведений города пришло по электронной почте. Спецслужбам пришлось проверить здания вузов. Вечером в пресс-службе УМВД России по Липецкой области заверили, что «экстренные службы проверили информацию, поступившую в полицию, предметов, представляющих угроз не обнаружило».
Праздник молодым людям вряд ли кто-то может испортить. GOROD48 посмотрел, как они готовят еду и поговорил о студенческой жизни.
Между тем, в Липецкстате сделали портрет студента. В регионе более 45 тысяч студентов или 4% от всего населения области. Действауют 10 высших учебных заведений (с учетом филиалов) и 39 образовательных организаций, где готовят специалистов среднего звена (с учетом филиалов).
— Хороший сегодня день! Поздравляю всех Татьян, студентов и лично Владимира с 45-летием! Тройной праздник! — написал Элиот.
Ближайшей ночью, по-прежнему, морозно, синоптики прогнозируют до -13, а днем будет все лишь не больше -4. Зима теплая, не то что было в 2010 году, тогда 26 января стояли лютые морозы –31 градусов.
Погода преподнесла неприятный сюрприз и селянам. Прошлой осенью из-за дождей они не успели посеять достаточное количество озимых, теперь придется наверстывать весной. Специалисты сейчас оценивают озимую пшеницу — она в хорошем состоянии. Правда, для того, чтобы выдолбить ростки из земли, приходится использовать кувалду.
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