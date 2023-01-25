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21 минуту назад

Липецкая вечЁрка: сожженный автомобиль, «блошиный рынок» остается и День студента

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#вечЁрка #пожар #рынок #День студента
Липецкая вечЁрка: сожженный автомобиль, «блошиный рынок» остается и День студента

Сегодня, 25 января, студенты получили подарок на Татьянин день, а спасателям пришлось тушить автомобиль на улице Бехтеева, мэрия сообщила, что пока не будет реформировать «блошиный рынок».

Около полуночи на улице Бехтеева вспыхнул автомобиль. Машина выгорела полностью, пожарным не удалось спасти «Митсубиси». А полицейские уже выяснили, что транспортное средство подожгли. Злоумышленник  попал сразу на несколько видеокамер.

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Комментаторы GOROD48 тут же бросились выдвигать версии о причинах случившегося.

— Чаще всего бывает, что это чел обидел кого-то, кинул, ну, или чужую жену подвозил, — предположил водитель со стажем.

— Не надо парковать машину на газон, — написал 002.

— Это был Липецкий супермен, который спасает город от железяк! — высказал свою версию Cunac.

— Просто так машины не поджигают. Оставим моральные нравоучения, каждый пусть думает как хочет, но стоит признать, что горела машина красиво! — отметил Да уж.

— А то что машина на газоне, что повреждён бордюр, что осенью вся проезжая часть из-за таких парковщиков в черноземе? Просто эта ответственность должна лежать на администрации города, которая оставляет таких парковщиков безнаказанными, — высказался Гуливер.

— Осмелюсь выдвинуть другую версию. Сегодня день студента, гуляют студенты. от сессии до сессии, — предположил Mikl.

За минувшие сутки в Липецкой области было шесть серьезных пожаров. В селе Троицкое Лев-Толстовского района на пожаре в трехквартирном доме накануне вечером пострадал 50-летний мужчина. А в Липецке из горящего административного здания на Универсальном проезде, 7 «а» пришлось эвакуировать 10 человек.

Сегодня ближе к вечеру на улице Зои Космодемьянской загорелся киоск «Мангал. Бургер». Его потушили своими силами.

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В мэрии Липецка сегодня передумали. На прошлой неделе было объявлено, можно сказать, о судьбоносном решении — перенести «блошиный рынок» и сделать его цивилизованным. А сегодня, из-за обращений липчан, конкурс на организацию легальных торговых мест приостановили. Но совсем от идеи не отказались, ждут предложений. Вот несколько от комментаторов GOROD48.

— Перед «Перекрестком», перед рынком 9 мкр огромная стоянка. На субботу-воскресенье организовывать там «блошки». Туалеты рядом. Чем сбоку «Ноябрьского» городить городушки, возможно там все организовать, — написал Сергей.

— На Соборной площади очень хороший трафик, там люди с деньгами, — считает Колян.

— Зачем перед рынком 9-го микр и «Перекрёстком» что-то городить. Организовать рынок «блошки» на Опытной, на улице С. Музыки. Там есть крытый торговый центр, есть земельная площадь, есть место для стоянки автомобилей и место для WC. Сделать подобно Авторынку. Сначала будет много недовольных, а потом, как всегда, — не выгонишь и доступность шаговая от транспортного движения и хоз. магазинов. Великолепное место получится, — уверен Витас.

Сегодняшний Татьянин день студенты запомнят надолго. Анонимное письмо о минировании с перечнем учебных заведений города пришло по электронной почте. Спецслужбам пришлось проверить здания вузов. Вечером в пресс-службе УМВД России по Липецкой области заверили, что «экстренные службы проверили информацию, поступившую в полицию, предметов, представляющих угроз не обнаружило».

Праздник молодым людям вряд ли кто-то может испортить. GOROD48 посмотрел, как они готовят еду и поговорил о студенческой жизни.

Между тем, в Липецкстате сделали портрет студента. В регионе  более 45 тысяч студентов или 4% от всего населения области. Действауют 10 высших учебных заведений (с учетом филиалов) и 39 образовательных организаций, где готовят специалистов среднего звена (с учетом филиалов).

— Хороший сегодня день! Поздравляю всех Татьян, студентов и лично Владимира с 45-летием! Тройной праздник! — написал Элиот.

Ближайшей ночью, по-прежнему, морозно, синоптики прогнозируют до -13, а днем  будет все лишь не больше -4. Зима теплая, не то что было в 2010 году, тогда 26 января стояли лютые морозы –31 градусов.

Погода преподнесла неприятный сюрприз и селянам. Прошлой осенью из-за дождей они не успели посеять достаточное количество озимых, теперь придется наверстывать весной. Специалисты сейчас оценивают озимую пшеницу — она в хорошем состоянии. Правда, для того, чтобы выдолбить ростки из земли, приходится использовать кувалду.
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#вечЁрка #пожар #рынок #День студента

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